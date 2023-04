Høydramatisk avslutning da Leeds spilte uavgjort mot Leicester

(Leeds – Leicester 1–1) Det kjempes intenst for hvert poeng i bunnen av Premier League-tabellen. Leeds lå an til å skaffe seg en luke til nedrykkskandidatene, men Jamie Vardy spolerte festen.

STILNET HJEMMEFANSEN: Jamie Vardy utlignet til 1–1 borte mot Leeds.

Luis Sinisterra scoret kampens første mål og det så lenge ut til at tre viktige poeng skulle bli værende på Elland Road.

20 minutter var spilt da colombianeren løp inn 1–0-scoringen på et innlegg lempet inn på bakerste fra Jack Harrison.

Leeds’ burvokter Illan Meslier har sluppet inn flest mål av samtlige Premier League-keepere denne sesongen, og på 32 kamper har franskmannen plukket 62 baller ut av eget nett.

Etter 72 minutter sto unggutten for en livsviktig dobbeltredning, før han minutter etterpå nok en gang hindret Leicester fra å utligne til 1–1.

Men like før 80 minutter var spilt måtte Meslier også denne gangen ta den sure turen inn i eget mål. Jamie Vardy terget på seg hele Leeds’ fanskare da han utlignet til 1–1 etter et praktfullt angrep og danset forbi hjemmefeltet i feiringen.

To minutter senere satte samme mann ballen i mål igjen, men denne gangen ble Leeds reddet av linjemann. Veteranen sto i offside.

I motsatt ende fikk også gjestenes sisteskanse testet reaksjonene. Med to minutter igjen av ordinær tid reddet Daniel Iversen først med ansiktet før han var lynraskt oppe med hendene og stoppet et nytt forsøk fra Leeds.

På tampen fikk Patrick Bamford stå helt umarkert på bakerste stolpe på hjørnespark, og for et lag i flytsonen hadde nok avslutningen funnet veien i mål ti av ti ganger. Det fikk ikke Bamford til.

Med uavgjortresultatet ligger Leeds på 16. plass – ett fattig poeng foran Leicester på 17. plass.

Det ble også spilt to andre kamper i England tirsdag kveld:

Aston Villas superform fortsetter. Tyrone Mings scoret kampens eneste mål i kampen mot Fulham. Nå ligger Unai Emerys menn på 5. plass – plassen som gir Europa League-spill.

Wolverhampton vant 2–0 mot Crystal Palace og påførte Roy Hodgson sitt første tap siden han overtok klubben.

For disse Wolves-supporterne vil kampen kanskje bli husket best for andre ting: