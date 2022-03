Banket av Viking. Likevel ble det en drømmehelg for KFUM Oslo.

INTILITY ARENA (Aftenposten): Nytt vedtak gir KFUM Oslo grunn til å feire.

Fredrik Kristensen Dahl og KFUM ble to nummer for små mot Viking lørdag.

19. mars 2022 18:22 Sist oppdatert nå nettopp

KFUM–Viking 0–5

Til tross for at solen jobbet iherdig på Intility Arena lørdag ettermiddag, ble det en sportslig gråværsdag for KFUM. Regjerende mester Viking satte en kontant stopper for «Kåffas» jakt på klubbens første NM-semifinale noensinne.