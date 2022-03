Norges U21-gruppe vidåpen etter smell mot Østerrike og kroatisk tap: – Kaoskamp

RIED IM INNKREIS (VG) (Østerrike U21 – Norge U21 2–1) Med tap i nøkkelkampen mot Østerrike fikk Norges EM-muligheter seg en trøkk. Men Kroatias tap for Finland gjør at kvelden ikke ble helsvart.

29. mars 2022 19:52 Sist oppdatert nå nettopp

Norges 1–2-tap betyr at 3–1-seieren fra hjemmekampen i Drammen gjør at Norge har Østerrike på innbyrdes oppgjør, som teller før målforskjell i kvalifiseringen. Samtidig tapte gruppeleder Kroatia overraskende mot Finland.

– Det er ikke så lett. For det var en litt kaoskamp der det skjedde veldig mye, men ikke så mye bra. Det var en veldig krevende bane og vi fikk ikke til så mye spill. Det var høye skuldre, spenning og mye uryddig, oppsummerer landslagssjef Leif Gunnar Smerud til VG umiddelbart etter kampslutt.

Tabellen ser slik ut etter kveldens kamper:

De norske U21-guttene fikk raskt noe å uroe seg for på Keine Sorgen Arena – oversatt Ingen Bekymringer Arena – i den viktige bortekampen.

Bare 11 minutter var spilt da Romano Schmid fant rom i boksen. Werder Bremen-spilleren fyrte av gårde et hardt, lavt og velplassert skudd – sjanseløst for Kristoffer Klaesson i Norge-buret.

Østerrike er andreseedet i Norges gruppe og viste seg som en tøff motstander. Matthäus Taferner fikk en drømmemulighet til å doble ledelsen, men Klaesson sto i veien denne gangen.

Allerede etter 33 minutter kastet Smerud innpå Erik Botheim. Lagets klubbløse kaptein erstattet Vålerenga-vingen Osame Sahraoui og dermed dannet Norge i stedet en tung spissrekke med Botheim, Rosenborgs Noah Holm og Groningen-proffen Jørgen Strand Larsen.

– Det var ikke helt kampen for Osame, det var en duellkamp og fighterkamp, derfor ville vi ha inn litt mer muskler og lederskapet til Erik. Kjipt for Osame, men sånn er det, forteller Smerud.

Samme trio scoret ett mål hver i hjemmekampen mot østerrikerne, og før pause løsnet det for én av dem: Holm ble spilt gjennom på venstrekanten, tok med seg ballen inn i 16-meteren og plasserte skuddet sikkert i lengste hjørne.

– Det er noe vi har øvd på hele uken, jeg spiller litt atypisk meg venstrekant. Jeg har jobbet mye med Oppegård om å komme inn bak der vi et de er svake. Så klarte jeg det og det var fritt lege mot mål, så jeg bare kjørte på og satte den i lengste, forteller målscorer Holm til VG.

KAOS: De norske U21-gutta fikk det tungt borte mot Østerrike, og sjef Leif Gunnar Smerud oppsummerte det hele med ordet «kaos».

Andre omgang var knapt i gang før Norges bekymringer vendte tilbake. Markeringene glapp fullstendig på en corner, og Chikwubuike Adamu kunne nærmest spasere Østerrike i ledelsen på nytt.

Like etter smalt det i stolpen fra hjemmelaget, som også var nære senere med et skudd i nettveggen.

Men Adamus scoring ble kampavgjørende mot et til tider utspilt Norge. Venstreback Fredrik Oppegård hadde en glimrende mulighet til å sikre utligning i sluttminuttene etter å ha blitt spilt på blank goal av Erik Botheim, som sentret ballen forbi keeperen. Men Oppegård skjøt utenfor fra 16-meterstreken.

– Østerrike var desperate og måtte pøse på, vi visste at vi ville få sjanser, men at vi og måtte stå imot mye. Det er et par stoppere som holder oss lenge inne i kampen, sier Smerud til VG.

Etter kveldens tap går Østerrike forbi Norge på tabellen, og er på plassen som sikrer playoff til EM 2023. Kroatia gikk på et overraskende tap mot Finland, men beholder førsteplassen i gruppen. Norge er nå ett poeng bak Østerrike og fire poeng bak Kroatia, som venter på Marienlyst i Drammen i juni.

– Det er jo noe å ta med seg, slik at de ikke stikker av. Vi skal fortsatt møte de, så det blir spennende, sier Holm om håndsrekningen fra Finland.

Det norske U21-landslaget har ikke vært i mesterskap siden 2013. Under Smerud, som er i sin fjerde kvalik som U21-trener, har Norge fortsatt ikke lykkes med å ta seg til EM.