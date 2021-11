Full sammenslåing etter jul: Slik blir nye Rosenborg

Ett felles budsjett. Én felles administrasjon. Og utveksling av kunnskap i sportslig avdeling.

Er enige: Ørjan Engen og Ivar Koteng på sistnevntes kontor i Nyhavna.

39 minutter siden

Over jul blir det etter planen tre årsmøter på samme kveld: Ett i RBK kvinner. Ett i RBK. Og ett i nye, fusjonerte Rosenborg.

- Vi har snakket mye sammen den siste tida, og avklart hvilke «risikoer» som finnes i et slikt samboerskap. Både økonomisk og for de ansatte. Vi har funnet ut at «1+1=3», og vil fusjonere under årsmøtene neste år, sier styreleder i RBK, Ivar Koteng.