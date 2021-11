Risikerer sparken etter dristig valg: – Katastrofe

Den polske landslagstreneren Paulo Sousa er i hardt vær etter å ha «spart seg til fant» i VM-kvalifiseringen.

BLEMME: Polen går inn i playoffen uten å være seedet etter mandagens tap.

17. nov. 2021 02:07 Sist oppdatert nå nettopp

«Katastrofe. Alt gikk feil», skriver den polske sportsavisen sport.pl om måten Polen avsluttet VM-kvalifiseringen på.

Mandag tapte de 1–2 hjemme mot Ungarn, i en kamp hvor stjernespilleren Robert Lewandowski ikke engang var med i troppen og flere av stjernene ble benket. Etter at Wales klarte uavgjort hjemme mot Belgia tirsdag og Tyrkia vant mot Montenegro gikk begge lagene forbi Polen på tabellen over de beste toerne med ett poengs margin.

Det gjør at Polen nå vil være useedet i playoffen i mars. Motstanderne blir dermed antatt klart tøffere, med Portugal, Skottland, Italia, Russland, Sverige og Wales som de seks seedede nasjonene.

SPILTE IKKE: Robert Lewandowski.

– Det er lett å være etterpåklok og peke fingrer. Jeg tenkte at det var bra å rotere og gi andre spillere litt spilletid. Vi må bli bedre som et kollektiv, vi kan ikke bare sette vår lit til stjernespillerne våre, sa landslagssjef Paulo Sousa etter kampen ifølge Aftonbladet.

På grunn av Polens gode målforskjell, ville ett poeng mot Ungarn ha vært nok til å sikre en plass som seedet nasjon, allerede før tirsdagens kamper. Ifølge sport.pl går nå Sousa en usikker fremtid i møte.

Avisen skriver at tapet mot Ungarn har fått flere høytstående personer i det polske fotballforbundet til å kreve at Sousa må sparkes.

Sousa sier han ikke er redd for å ta vanskelige avgjørelser, men det at Polen stilte et tilnærmet toppet lag da de sikret seg playoff-plassen mot Andorra i forrige uke, har gjort at flere har kritisert prioriteringene til portugiseren.

Playoffen spilles med totalt tolv lag, de ti gruppetoerne og de to beste Nations League-vinnerne. Lagene deles inn i grupper på fire, hvor de hver gruppe består av to seedede lag og to useedede lag.

De seedede lagene møter et useedet lag på hjemmebane 24. eller 25. mars. Vinneren av de to semifinalene møtes så til en finale 28. eller 29. mars, hvor vinneren i hver av de tre finalene går til VM.

PS! Disse er klare for VM: Qatar, Tyskland, Danmark, Brasil, Belgia, Frankrike, Kroatia, Spania, Serbia, England, Sveits og Nederland.