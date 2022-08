Fotball Erling Braut Haaland Hvorfor er Manchester City så kontroversiell?

Erling Braut Haaland er i skuddet for Manchester City. Her forklarer vi beskyldningene mot klubbens eiere og hvorfor de ble gransket for å trikse med tall.

9 minutter siden

SVAR: Tungen rett i munnen nå: Klubben eies av City Football Group. 78 prosent av det selskapet eies av Newton Investment and Development. Det eies igjen av sjeik Mansour. Han er milliardær, visestatsminister i De forente arabiske emirater og medlem av kongefamilien i Abu Dhabi.

SVAR: Sjeik Mansour tok over City i august 2008. Da var Manchester City en mye mindre klubb som ikke hadde vunnet seriegull på 40 år.