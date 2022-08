Citys spillersalg sender signal: – Ser ikke Arsenal som en trussel

Manchester City har solgt flere spillere til antatte toppklubber i Premier League i sommer. Det mener ekspertene tyder på at de kun fokuserer på Liverpool.

RETT INN PÅ LAGET: Gabriel Jesus (nummer ni) og Oleksandr Zintsjenko (nummer to fra høyre) har begge vist gode takter i sommer.

8 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Denne uken starter Premier League-sesongen 2022/23, og blant lagene som har vist best takter i sesongoppkjøringen er Arsenal.

Mikel Artetas menn har vunnet alle de fem treningskampene de har spilt, med 4–0 mot Chelsea og 6–0 mot Sevilla i de to siste kampene.

Etter seieren mot Sevilla på lørdag var Arteta selv klar på at laget hadde mye å forbedre inn mot sesongstarten, borte mot Crystal Palace fredag kveld 21.00.

Viaplays Premier League-ekspert Eirik Bakke mener laget er godt nok til å kunne ende blant de fire beste, for første gang siden 2015/16-sesongen.

– Arteta har fått orden på det han ønsker. Det er nå han må prestere. Han har fått tid og han har bygget lag. Topp fire er i hvert fall et «must» i Arsenal, sier Bakke.

I løpet av sommeren har Arsenal hentet inn blant andre Gabriel Jesus og Oleksandr Zintsjenko fra Manchester City.

– Jesus ser meget bra ut. Han har løftet Arsenal i mange deler av spillet, både presspillet og når det kommer til å score mål. Det er en spiss som passer veldig godt til spillestilen, så det er klare forsterkninger, spesielt de to (Jesus og Zintsjenko).

REGJERENDE MESTER: Manchester City vant Premier League forrige sesong. Foran 2022/23-sesongen har de hentet inn blant andre Erling Braut Haaland.

At Manchester City har solgt både de to og angrepsspilleren Raheem Sterling til Chelsea, mener Bakke er et tegn på Manchester City og Liverpool ikke føler seg truet av klubbene bak.

– Jeg tror de tenker mer på seg selv. De er de beste lagene. De andre lagene vil jo vinne ting, men de er ikke i nærheten av de to. Bak dem er det fire lag, Arsenal, Chelsea, Manchester United og Tottenham, som kjemper om tredje- og fjerdeplass. Det er en beinhard kamp, og det kan bli hvem som helst av dem, sier han.

Samtidig som City har solgt flere spillere, har de også signert blant andre Erling Braut Haaland og Julián Álvarez.

De to tidligere Premier League-profilene Roy Keane og Ian Wright trakk også begge frem det samme som Bakke etter lørdagens kamp, skriver Metro.

– Den store bekymringen for øyeblikket er å holde seg foran Liverpool. Liverpool og Manchester City er så langt foran de andre lagene, at han (Pep Guardiola, manager i Manchester City) tenker det er verdt risikoen, sa Keane.

– Han tenker trolig, for øyeblikket og med pengene som kom inn, at han ikke ser disse klubbene, i hvert fall Arsenal, som en trussel, sa Keane videre.

– Manchester City kan sende de spillerne videre, enten det er til en direkte konkurrent som Chelsea, eller Arsenal som prøver å være en direkte konkurrent, fordi de ikke er bekymret for hva de kan gjøre, sa Wright.

Bakke mener det at Arsenal ikke har spilt i Champions League siden 2016/17-sesongen viser «hvor tøft det har blitt i England».

– Det er mye penger i alle disse toppklubbene. Tidligere, for 10, 15, 20 år siden, kjempet alltid Arsenal om titler. Nå er det snakk om å komme seg inn i Champions League. De er veldig sultne på suksess, men at de skal kjempe om ligatittelen, det tror jeg ikke de er gode nok til, mener Bakke.