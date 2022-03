Målscorer Mount: Kysset Chelsea-logoen på kaos-dag

(Norwich–Chelsea 1–3) Mason Mount har åpenbart ingen problemer med å holde fokus på fotball, når det ellers er fullstendig rør i Chelsea.

GLAD I KLUBBEN: Mason Mount er ekte Chelsea-gutt og har spilt i klubben siden han var tenåring. Torsdag kysset han klubblogoen etter at han satte inn 2–0-målet.

10. mars 2022 22:20 Sist oppdatert nå nettopp

Det så ikke ut til at nyheten om at britiske myndigheter vil fryse eiendelene til Chelsea-eier Roman Abramovitsj preget Mount, da de noen timer etter nyheten gikk på banen mot Norwich. Den russiske oligarken vil ikke få lov til å gjøre transaksjoner med britiske personer og virksomheter.

– Det er mye som skjer. Vi er profesjonelle og vi må ha fokus på vår kamp. Vi må prøve og la fotballen snakke, og det gjorde vi i dag, sier Mount melder BBC.

Og Mount førte an mot bunnlaget. Etter bare tre minutter scoret Chalobah med hodet etter en perfekt slått corner av Mason Mount.

Ti minutter etter satte Mount selv ballen i mål, etter et oppspill fra Kai Havertz. Han satte ballen kontrollert og hardt oppe til venstre for keeper. Etter scoringen kysset han klubblogoen på drakten. Mount har vært i Chelsea siden han spilte på ungdomsakademiet til London-klubben.

Chelsea-manager Thomas Tuchel var opptatt av rett fokus før kampen.

– Jeg er fortsatt glad for å være her, sa Chelsea-manager Thomas Tuchel før avspark og la til at hverken han eller spillerne kunne la seg påvirke avsituasjonen etter at klubb-eier Abramovitsj ble rammet av sanksjoner.

PUTIN-VENN: Roman Abramovitsj (t.v.) og Russlands president Vladimir Putin sammen i Zürich i 2010, da det ble annonsert at Russland var tildelt fotball-VM i 2018.

De nye reglene som rammer Abramovitsj etter at Russland invaderte Ukraina får enorme konsekvenser for Chelsea, som er nummer tre i Premier League og styrer stødig mot en ny mulighet i Champions League neste sesong. Abramovitsj får også innreiseforbud i Storbritannia.

Klubben får ikke kjøpe nye spillere eller gi nye kontrakter, de får ikke selge nye billetter til kamp. Det er uvisst hva sponsorene gjør fremover. Draktsponsor «3» hadde sin logo på torsdagens kampdrakt, men det er fortsatt usikkert hva som skjer der, da de ønsker å suspendere avtalen. Nike er utstyrssponsor for klubben.

Abramovitsj skal desperat forsøke og selge klubben, men han får ikke tjene penger på salget.

Her er sanksjonene mot Chelsea på grunn av oligark-eier Abramovitsj:

Fakta Slik rammes Chelsea: Slik rammes Chelsea etter britiske myndigheters sanksjoner mot eier og oligark Roman Abramovitsj: Fremover er det kun sesongkortinnehavere og personer som allerede har billetter som slipper inn på kamper.

Bortefans vil ikke komme inn på Stamford Bridge, med mindre de allerede har kjøpt billett.

Hvorvidt Chelsea-fans vil være i stand til å delta på bortekamper er fortsatt uklart.

Chelsea vil ikke få lov til å signere nye spillere eller gi eksisterende spillere nye kontrakter. Klubben får heller ikke selge varer som drakter, skjerf og andre klubb-produkter.

Chelsea kan fortsatt selges dersom klubben søker om en spesiell lisens og ingen av inntektene kommer Roman Abramovitsj til gode.

Chelsea vil fortsatt være i stand til å betale lønn, godtgjørelser og pensjoner til alle ansatte, inkludert spillerne, og fortsette betalinger som er nødvendig for det pågående regelmessige vedlikeholdet av klubben, for eksempel vedlikehold av banen. Klubbens lønnsregning er på nesten 28 millioner pund (328 millioner kroner) i måneden.

Klubben vil også fortsatt ha lov til å motta betalinger knyttet til kringkasting.

Chelsea får lov til å betale kostnader forbundet med reiser til og fra kamper, til maksimalt 20 000 pund (235.000 kroner) per kamp. Dette kan påvirke bortekamper i Champions League, fra og med neste ukes kamp mot Lille.

Kostnader forbundet med å være vertskap for hjemmekamper, som forvalter, nødtjenester og catering vil begrenses til 500 000 pund (5,8 millioner kroner) per kamp.

Chelseas hovedsponsor Three, et telekommunikasjonsselskap, har meddelt at de ønsker å suspendere deres avtale med klubben. Det innebærer å fjerne logoen fra drakten, samt annen reklame for selskapet utenfor klubbens stadion, Stamford Bridge. Ifølge Daily Mail er avtalen verdt 500 millioner kroner. Kilde: AP/inews Vis mer

Mount spilte en meget sterk kamp. Men etter sidebytte meldte Norwich seg på mer og mer. Finske Temuu Pukki jobbet som alltid mye og han kom til flere muligheter. Men det var fra straffemerket han skulle sette ballen i mål. Chalobah stoppet et innlegg med ballen. Etter VAR-sjekk og dommeren selv hadde tatt en titt ble det dømt straffe.

Det var aldri noen tvil om handsen. Pukki satte ballen sikkert i mål bak Mendy.

MÅL: Mason Mount jubler for scoring.

Men i det 90. minutt punkterte Kai Havertz kampen, da han satte ballen sikkert i mål etter en fin pasning fra innbytter Kanté.

