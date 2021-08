Brann-advokat: Kommer ikke til å la oss presse

Brann er klare på at Kristoffer Barmen har rett til å stå i sin stilling som Brann-spiller.

Kristoffer Barmen kan ende opp med å returnere til Brann-trening, men nå forhandler partene igjen.

Øystein Vik Journalist i BT

Kristoffer Barmen har varslet at han kommer til å «stå i stilling» som Brann-spiller og møte på trening som vanlig.

Onsdag starter Branns a-lag opp igjen med trening etter et par fridager.

– Brann er opptatt av å opptre profesjonelt og med respekt for Kristoffer Barmens rettigheter, sier Nina G. Sandnes, Branns advokat.

Hun har deltatt i forhandlingene med Barmen sammen med klubbens daglige leder Vibeke Johannesen. Barmen er sagt opp etter nachspielskandalen, og mandag gikk partene fra hverandre uten en forhandlingsløsning.

Situasjonen nå er at Barmen vil «stå i stilling», altså fortsette i sin jobb som Brann-spiller.

– Kan Barmen komme på Brann-trening?

– Ja, det er en rett han i utgangspunktet har, sier Sandnes.

Branns advokat, Nina Sandnes.

Trene for seg selv?

Det er klart at det etter alle solemerker vil bli en spesiell situasjon for alle parter dersom Barmen igjen skal trene med laget, etter at klubben har sagt ham opp.

BT kjenner ikke til om Barmen kan returnere til trening med førstelaget eller annen trening.

Sandnes sier at Brann vil vurdere situasjonen løpende ut ifra de plikter man har, og svarer slik på spørsmål om det kan bli aktuelt å la Barmen trene for seg selv.

– Arbeidsgiver har styringsrett. Arbeidsgiver må vurdere hvordan man bruker den innenfor de rammene som styringsretten har, sier Sandnes, og legger til:

– Brann kommer ikke under noen omstendighet til å la seg presse til noe i denne saken som ikke står i forhold til sakens underliggende fakta.

– Ser dere på det som en form for press at Barmen vil returnere til trening og stå i stilling?

– Det vil jeg ikke kommentere, sier Sandnes.

Vibeke Johannesen har deltatt i forhandlingene med Kristoffer Barmen.

Nye samtaler

Slik BT forstår situasjonen kan partene ende rundt forhandlingsbordet igjen, for å få en avslutning på prosessen. BA melder tirsdag ettermiddag at det er samtaler igjen.

Det vil i så fall trolig innebære at Brann betaler Barmen en sum for å legge saken død.

– Fornuftige parter avviser som regel ikke verdien av en konstruktiv og løsningsorientert dialog. Dette er krevende for sakens parter og alle som direkte og indirekte er involvert, sier Sandnes.

Et annet alternativ er at Barmen står i stilling fremover. Det kan han gjøre ut oppsigelsestiden, som ifølge Barmens advokat Eirik N. Monsen er tre måneder regnet fra 1. september.

Eventuelt kan Barmen bli stående i stilling enda lenger dersom han innen åtte uker varsler at han vil trekke Brann for retten. Da vil han få lønn til saken er avklart.

– Barmen har rett på lønn til det foreligger en rettskraftig avgjørelse eller saken blir løst gjennom forhandlinger, bekrefter Sandnes.

Brann har også en mulighet til å kreve fratredelse. Det kan også avslutte situasjonen.

Trener Eirik Horneland kan ende opp med å få Kristoffer Barmen tilbake på treningsfeltet.

Mandag var Barmens advokat tydelig på at Barmen tenker å returnere til Brann-trening.

– Det er åpenbart en krevende situasjon for alle involverte, men Kristoffer har mange gode venner og kolleger i Brann. Han er innstilt på det, sa Eirik N. Monsen.

Det har ikke lyktes BT å komme i kontakt med Monsen tirsdag.

– Det at han vil stå i stilling innebærer at Kristoffer har rett og plikt til å utføre jobben han er pålagt. Han er fotballspiller, og det betyr å stille på trening og å være tilgjengelig for kamp, sa Monsen etter det første forhandlingsmøtet.