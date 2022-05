Brøt sammen i gråt i jubelrusen: – Jeg kommer aldri til å glemme støtten

Følelsene tok overhånd for Manchester City-spiller Oleksandr Zintsjenko (25) da Premier League-trofeet ble feiret. Ukraineren dediserer tittelen til landsmennene.

15 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det var etter at han hadde tullet et ukrainsk flagg rundt Premier League-trofeet at Oleksandr Zintsjenko lot tårene trille utpå gressmatten på Etihad.

Ukraineren kom inn fra benken og hadde en målgivende da Manchester City snudde 0–2 til 3–2, og dermed sikret tittelen på dramatisk vis.

– Følelsene er uforglemmelige for meg. For alle ukrainere som i dette øyeblikk sulter og kjemper for overlevelsen i landet mitt på grunn av russisk aggresjon, sier Zinchenko til Sky Sports.

forrige











fullskjerm neste 1 av 5 Foto: OLI SCARFF / AFP

Det tok ikke lang tid før lagkameratene omfavnet Zintsjenko på gressmatten.

For ukraineren har støtten fra lagkompisene og klubben betydd alt de siste månedene.

– Jeg ville dødd for disse menneskene. For støtten og det de har gjort for meg i denne perioden. Det har vært den tøffeste perioden i mitt liv. Jeg er så takknemlig. Jeg kommer aldri til å glemme det. Aldri i mitt liv, sier Zintsjenko.

Den 25 år gamle City-spilleren legger ikke skjul på at det har vært vanskelig å feire sportslig suksess med lagkameratene samtidig som landsmennene sliter hjemme i Ukraina.

Zintsjenko dediserer Premier League-tittelen til de der hjemme.

– Jeg er så stolt over å være ukrainsk. Jeg hadde elsket å kunne ta med meg trofeet til Ukraina én dag. For det ukrainske folket, for de fortjener det.