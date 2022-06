Kulusevski slaktet eget lag – så kom han med en klar advarsel til kritikerne

STOCKHOLM (VG) Mens landslagssjef Janne Andersson sier at «de var faen meg ikke bedre enn oss», er den svenske stjernen Dejan Kulusevski mildt sagt misfornøyd med lagets prestasjon mot Norge.

KRITISK: Dejan Kulusevski hadde en anonym dag på jobben i søndagens 1–2-tap mot Birger Meling og Norge på Friends Arena.

– Det var dårlig. Bare dårlig. De var bedre enn oss. De var ikke kjempebra, men vi var veldig svake i dag, sier Kulusevski til VG og andre skrivende medier i pressesonen etter 1–2-tapet mot Norge i Nations League-møtet på Friends Arena.

Tottenham-vingen var klokkeklar på at Norge vant fortjent, og la heller ingenting imellom da han skulle beskrive svenskenes prestasjon mot Norge.

– Vi spilte ikke, vi visste ikke hva vi skulle gjøre. Jeg tror vi hadde ett bra angrep på 45 minutter, og det er ikke greit når man er Sverige og skal gjøre noe stort.

Etter en årrekke med en stram 4–4–2-formasjon har svenskene gått over til en mer dynamisk 4–3–3-variant, med lagkaptein Emil Forsberg søkende i mellomrommet bak Alexander Isak, og etter hvert flankert av Premier League-profilene Dejan Kulusevski og Anthony Elanga.

Grafikken viser gjennomsnittsposisjonene til de svenske spillerne i 1–2-tapet mot Norge.

– Det kommer til å ta tid. Alle må ha tålmodighet. Å endre er det verste vi kan gjøre. Når jeg sier at det kommer til å ta tid, så mener jeg ikke et par måneder, ett år, to år ... Alle de beste landslagene har bygget opp over tid. Det har tatt to-tre år for Danmark for eksempel. Om man taper, så er det greit, men man kan ikke bytte hele tiden, sier Kulusevski.

– Hva må bli bedre?

– Vi må slutte å spille med frykt. Det er greit at vi taper, men vi kan ikke tape fordi vi er redde.

Landslagssjef Janne Andersson var imidlertid av en helt annen oppfatning av kampen enn den 22 år gamle stjernespilleren.

– Ikke fortell meg at vi var dårlige i dag, for da blir jeg ikke blid på deg. Vi var gode i lange perioder. De var faen meg ikke bedre enn oss, men de vant, sier Andersson på pressekonferansen etter kampen.

HÅNDSREKNING: Janne Andersson hilser på Ståle Solbakken etter møtet mellom Sverige og Norge på Friends Arena.

I VGTVs studio var de svært kritiske til det svenskene viste i flere faser av spillet.

– Det ser ut som de har strødd midtbanespillerne sine ut som en pose med nøtter, sier Per Joar Hansen, som var Lars Lagerbäcks assistent på det norske landslaget.

– Sverige har aldri hatt noen historie på 4-3-3. De har bestandig spilt 4-4-2. Backfireren ser ikke ut i måneskinn. Det er overraskende og ser nesten ikke ut som de har øvd på noe, legger han til.

– Det er det svakeste jeg har sett fra Sverige på 2000-tallet, de har aldri sett verre ut som lag. Det ligner ikke på et Janne Andersson-lag. Han har gått totalt ut fra sine prinsipper og struktur, sier Joacim Jonsson.

Manchester United-vingen Anthony Elanga maner også til tålmodighet.

– Jeg er selvsagt veldig skuffet, men nå må vi se frem mot Serbia og hva vi kan gjøre bedre, sier innbytteren som kom inn og scoret, sier han i pressesonen.