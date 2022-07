Rekdal «ekstremt skuffet» etter poengtap: – Det var tynt

(Aalesund-Rosenborg 0–0) Et tafatt Rosenborg skapte nesten ingenting borte mot Aalesund. Trønderne seiler nå akterut i toppkampen.

Eirik Heggdal Evensen, VG

17. juli 2022 21:52 Sist oppdatert nå nettopp

– Det var tynt. Det mangler kvalitet i front på banen. Det var veldig synlig. Så har vi altfor lavt tempo, dårlig presisjon og jeg vet ikke hvor mange ganger vi mistet ballen i dag, men det var utallige. Da bruker du mye krefter på å demme opp for kontringene til Aalesund. Ekstremt skuffet, men jeg får ikke gjort noe med det nå.

Det sier en tydelig frustrert Kjetil Rekdal til Discovery etter den målløse bataljen.

Rosenborg seiler nå akterut i toppkampen. Trønderne ligger på en femteplass i ligaen, hele elleve poeng bak serieleder og erkerival Molde. De fire lagene over dem på tabellen, Molde, Lillestrøm, Viking og Bodø/Glimt vant alle sine kamper denne helgen.

Rekdal var ikke den eneste som er skuffet etter dagens kamp.

– Jeg synes det er en dårlig fotballkamp, med to dårlige lag. Jeg synes ikke det var noen stor fotballkamp. Jeg mener at her skal vi ha med oss tre poeng, sier Rosenborg-kaptein Markus Henriksen etter kampslutt.

Henriksen gikk etter kampslutt bort til de tilreisende Rosenborg-supporterne, og ble stående lenge og diskutere med de som hadde tatt turen fra Trondheim.

– De er jo skuffet. De reiser land og strand for oss. Det er skuffende for deres del og vår del at vi ikke presterer godt nok, forklarer kapteinen.

Det var en tett og jevnspilt første omgang på Sunnmøre.

De store sjansene uteble, og det var i stor grad to lag som nøytraliserte hverandre i sine identiske 3–5–2-formasjoner.

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal var tydelig på hva han etterlyste av sine disipler i hvilen.

–Større tempo og mer intensitet. Vi spiller jevnt. Det er en tam kamp så langt. det er ikke vi fornøyde med, sa Rekdal til Discovery i pausen.

Aalesund-trener Lars Arne Nilsen var i stor grad enig.

– Det er en stillingskrig, som forventet. Vi må ta mulighetene på overgangene som kommer, var Nilsens dom.

Og andre omgang fortsatte som den første. Tett og jevnspilt, men de helt store målsjansene uteble.

Nærmest var kanskje Aalesunds Dario Canadija.

Etter 66 minutter fyrte midtbanespilleren av inne i Rosenborgs 16-meter etter et godt innlegg. Men skuddet snek seg utenfor.

På overtid ville imidlertid hele RBK-leiren ha straffespark, da Markus Henriksen gikk over ende i 16-meteren etter en dytt.

Dommer Svein Tore Sinnes vinket imidlertid spillet kontant videre.

Dermed ble poengene delt broderlig mellom lagene.