Guardiola tror på umiddelbar Haaland-effekt: – Er blitt akseptert

MANCHESTER (VG) Suksessmanager Pep Guardiola (51) har fått en god følelse etter å ha sett Erling Braut Haaland (22) på nært hold de siste ukene.

I GODT HUMØR: Erling Braut Haaland har funnet seg godt til rette i sitt nye lag.

29. juli 2022 15:05 Sist oppdatert nå nettopp

Manchester City kom tilbake til England sist søndag med to seirer i løpet av en intensiv treningsuke i USA. Haaland skinte i debuten mot Bayern München, hvor nordmannen ble matchvinner. Nå forteller Guardiola at inntrykket av Haaland og sommerens tre andre nyervervelser gir ham tro på at de kan fyre på alle sylindre umiddelbart.

Det skyldes blant annet de menneskelige egenskapene, ifølge spanjolen.

– Jeg føler de har tilpasset seg veldig fort. De er blitt akseptert av de andre og er veldig ydmyke folk, sier Guardiola på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

I tillegg til Haaland har spissen Julian Alvárez (22), midtbanemannen Kalvin Phillips (26) og keeper Stefan Ortega (29) nylig ankommet klubben.

Få et innblikk i den gode kjemien mellom Haaland og lagkamerat Jack Grealish her:

De regjerende engelske seriemesterne ser nå frem til lørdagens Community Shield-finale mot fjorårets FA-cupvinner Liverpool som spilles i Leicester lørdag klokken 18.00 norsk tid.

– Den kampen er ikke viktig bare for de nye spillerne, men for alle oss. Det handler om en tittel. Selvfølgelig vil vi forsøke å vinne den, sier Guardiola.

– Tror du spillere som Haaland og Kalvin Phillips vil bruke lang tid på å tilpasse seg? spør en engelsk journalist.

– Min følelse er at de ikke vil trenge lang tid. Måten de har tilpasset seg allerede, hører etter, oppfører seg og har spilt på gjør at jeg tror de vil tilpasse seg fort.

Det skyldes blant annet måten Haaland viste seg frem på i USA sist helg:

Haaland ønsker også å prestere for fullt umiddelbart. Etter 86 mål på 89 kamper i Borussia Dortmund-trøyen, står spissen fra Bryne nå med én scoring på 40 minutters spill i City-drakten. Etter matchvinner-debuten sist lørdag har jærbuen fått ros av både Guardiola og Liverpool-manager Jürgen Klopp. Den positive opptredenen fra Haaland kom seks uker etter forrige kamp, som var for Norge mot Sverige på Ullevaal 12. juni.

– Formen er ikke perfekt, det må jeg innrømme, men den vil komme. Jeg er ikke bekymret for det. Jeg er klar, sa Haaland til VG og andre medier i USA.

I forbindelse med treningsleiren pratet Guardiola om undersøkelsen han hadde gjort før Haaland ble kjøpt. Det innebar å forhøre seg om ungguttens personlighet.

– En av de viktigste tingene jeg prøver å finne ut før vi kjøper en spiller, er om han er en fin fyr. Jeg liker ikke å jobbe med egoister og når folk ikke er hyggelige, fortalte Guardiola til VG.

LÆREMESTER: Pep Guardiola gir Haaland instruksjoner på City-trening.

På Jürgen Klopps pressekonferanse før lørdagens storkamp, opplyste Liverpool-manageren at han hadde sett nøye på Haalands første match for Manchester City.

– Erling scoret et «Man. City-mål». Foreløpig har de ikke endret så mye. Men de er ikke vant med Erlings naturlige løp, som vi ikke er vant med Darwin (Nunez’) naturlige løp. Når Darwin løper, gir vi ham ballen hver gang, og det er ikke alltid så hjelpsomt for han gjør ofte jobben med å strekke motstanderens lag og skape rom, sa tyskeren.

– Erling vil nok også trenge tid, men det betyr ikke at han ikke kan score allerede – som mot Bayern. Det meste ser ut som forrige sesong med City – hvordan de presser, hvor fleksible de er i egen ballbesittelse. De ser veldig, veldig bra ut, men det er foreløpig ingen åpenbare endringer, mener Liverpool-manageren, som går for seier lørdag kveld.

– Kampen er veldig viktig. Det vil være fint om vi kan vinne den. Det er den eneste nasjonale cupen vi ikke har vunnet så vi vil gi det et forsøk, sier Klopp.

