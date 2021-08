Lekkerbisken fra Botheim: Sendte Bodø/Glimt videre i Europa

(Bodø/Glimt - Prishtina 2–0, 3–2 sammenlagt) Erik Botheim ble kveldens mann med to scoringer på Aspmyra.

– Akkurat nå driter jeg i mange detaljer, sa en glad Glimt-trener Kjetil Knutsen etter seieren.

Da han skulle fortelle at det ikke var alt han var fornøyd med etter pause.

Hjemmelaget var fullstendig overlegne før pause og scoret omgangens eneste mål, da Erik Botheim headet ballen i mål etter 18 minutter.

– Det er spill mot ett mål her, sa Kjetil Knutsen under VGTVs sending i pausen.

Dette var siste kvalifiseringsrunde før playoff-runde i Europa Conference League. Glimt tapte den første kampen i Kosovo 2–1. Men med 2–0-seier torsdag kveld er Bodø/Glimt klare for playoff.

Oppgavene foran 2. omgang på Aspmyra var klare for hjemmelaget.

– Vi må holde konsentrasjonen. Vi må styre tempoet. (...) Jeg tror de blir fortere slitne enn Bodø/Glimt, sa Knutsen.

MÅLJUBEL: Erik Botheim satte ballen i mål for Bodø/Glimt både før og etter pause, her gratuleres han med den første scoringen av Hugo Vetlesen.

Målscorer Botheim hadde også et skudd i stolpen før sidebytte.

– Jeg syns vi spiller veldig bra angrepsfotball. Nå er det bare å sette ballen i mål. Men det er mange gode prestasjoner, sier Erik Botheim.

Etter 24 minutter fikk Glimt straffe. Den smalt Patrick Berg over. Han dro til med maks kraft, og mislyktes med det.

– Jeg tenkte jeg skulle skyte hardt og høyt, men det ble for høyt. Det er for dårlig. Men akkurat nå kjenner jeg at jeg ikke bryr meg så mye om det, sier Berg på VGTVs sending etter seieren.

Etter sidebytte fortsatte Glimt kjøret, selv om gjestene var litt mer synlige på banen. Men etter 78 minutter var Erik Botheim på rett plass igjen. Han spilte vegg med Ulrik Saltnes og satte ballen lekkert i det lengste hjørnet forbi Maxho i Prishtina-målet.

Lagkameratene kastet seg rundt halsen på målscoreren etter kampslutt, mens han gikk rundt og klappet til tilskuerne og takket dem for støtten.

Etter playoff-runden er det klart for gruppespillet i Conference League.

Saken oppdateres.