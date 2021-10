Ferguson-besøk får kritikk: – Klubb som sitter fast i fortiden

Alex Ferguson (79) er blant Manchester Uniteds største legender. Selv åtte år etter at han ga seg i klubben har skotten fremdeles stor innflytelse. Det møter kritiske røster.

ELEV OG LÆREMESTER: Ole Gunnar Solskjær og Alex Ferguson sammen i forbindelse med Manchester Uniteds kamp mot Barcelona i 2019.

Tirsdag var både Sir Alex Ferguson og tidligere styreleder i Manchester United, Martin Edwards, til stede på Carrington, treningsanlegget til Manchester United. Der skal Ferguson, ifølge fotballjournalisten Fabrizio Romano, ha kommet med støtte til Solskjær.

Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst, går i en kommentar onsdag ut mot besøket fra Ferguson og mener det var en «dårlig vurdering» av skotten å dra dit.

– Solskjærs autoritet – det lille han hadde igjen – sank ytterligere bare ved Fergusons tilstedeværelse på Carrington. Å ta imot et besøk fra klubbens største manager og styreformannen som nektet å sparke ham i vinteren 1989/90, viser mye av det som er galt i United, en klubb som sitter fast i fortiden, skriver Luckhurst i kommentaren.

MANAGER: Ole Gunnar Solskjær har ledet Manchester United siden desember 2018.

Journalisten, som følger United tett, mener klubben ikke har klart å endre seg i takt med at fotballen har endret seg. Han peker videre på at flere sentrale personer i Manchester United i dag, er tidligere Ferguson-elever.

– Gutteklubb-kulturen i Liverpool var en del av grunnen til at de gikk 30 år uten en ligatittel, skriver Luckhurst, som mener dagens «United-lag er det dårligst styrte laget i en mannsalder».

– Sir Alex Ferguson er en av de beste managerne i historien, men han har gjort mye mer skade enn godt for United siden han ga seg. Han har gjort mer skade for Solskjær – du kan ikke ha noen som undergraver avgjørelsene dine, presser på for å hente spillere du ikke vil ha og som blir sett på som en opphøyd person, skriver fotballjournalisten Zach Lowy på Twitter.

Ferguson har tidligere sagt at han spilte en rolle i sommerens signering av Cristiano Ronaldo.

GODT SAMARBEID: Cristiano Ronaldo og Alex Ferguson under en pressekonferanse i 2009.

– Jeg tror han er et symptom på en veldig svak sportslig ledelse i United, sier NRKs fotballkommentator Thore Haugstad.

Haugstad viser til at ledelsen i Manchester United i stor grad består av dyktige forretningsfolk, som ikke nødvendigvis har den tilstrekkelige sportslige kompetansen og trekker en parallell til Manchester City. Der er det de to tidligere Barcelona-sjefene Txiki Bergiristain og Ferran Soriano som styrer.

– Det er en fare for at de blir hengende igjen. De har hentet tilbake Solskjær, hentet tilbake Ronaldo. Michael Carrick har fått jobb som assistent. Alt skal tilbake til fortiden, mens alle andre rivaler ansetter nye trenere og former nye identiteter. Det er fullt mulig å bevare klubbens filosofi, samtidig som man får en ny taktisk filosofi, mener Haugstad.

Mens Ferguson var manager for Manchester United i 27 år, var Nils Arne Eggen trener for Rosenborg i 25 sesonger, fordelt på flere perioder.

I likhet med Ferguson, har også Eggen vært svært synlig rundt klubben i periodene hvor han ikke var trener og ble omtalt som «syvende far i huset» av tidligere RBK-trener Per Joar Hansen i boken «I skyggen av Eggen» som kom ut i 2014.

– Det viser seg vel i alle klubber som har hatt legende av Ferguson eller Nils Arnes kaliber. Det er jo deres byggverk, deres klubb. Når man da trer til siden, så blir man en del av det nye. Men de er med rundt, ser på kamper, de vil alltid bli spurt av mediene og kanskje av styret i klubben om råd i med- og motgang, sier Hansen til VG.