Derfor tror de Brann kan reddes: – Vi trenger bare litt flyt

Nedrykksplass og tøft kampprogram i vente. Lite peker i Branns favør, men spillerne og treneren øyner håp.

Felix Horn Myhre (til v.), Fredrik Pallesen Knudsen (i midten) og Brann gikk på nok et tap søndag kveld.

7 minutter siden

Vålerenga sørget for at Obos-spøkelset vokste seg større for Brann på selveste halloweenkvelden. Stabæk vant, Mjøndalen tok poeng, og Brann ligger nå under streken.

I tre av de fire neste kampene venter oppgjør mot Rosenborg, Molde og Bodø/Glimt.