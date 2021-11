Snøkaos da Bodø/Glimt vant igjen – har stø kurs mot seriegull

BODØ (VG) (Bodø/Glimt - Lillestrøm 2–0) Snøkaos sørget for et 20 minutter langt avbrekk. Det var ikke nok til å stoppe Bodø/Glimt, som tok et nytt steg mot en ny tittel.

21. nov. 2021 18:27 Sist oppdatert nå nettopp

fullskjerm neste EUFORI: Patrick Berg var tilbake etter skade og jublet sammen med Sondre Fet etter 1–0-målet. 1 av 4 Foto: Mats Torbergsen, NTB

Anført av servitøren Hugo Vetlesen sørget scoringer av Sondre Fet og Erik Botheim for at Bodø/Glimt vant igjen.

Med tre kamper igjen å spille har Bodø/Glimt for alvor festet grepet om seriegullet.

Et voldsomt snøvær satte sitt preg på kampen. Dommer Ola Hobber Nilsen valgte å pause spillet og sende spillerne i garderoben da Aspmyra var fullstendig dekket av snø.

To traktorer kjørte for full maskin for å brøyte banen slik at kampen kunne settes i gang igjen.

– Veldig snart over i det parodiske, og litt skumle. Her kan det bli skader nå, sa Bengt Eriksen i Eurosports Fotball Direkte før kampen ble stoppet.

Etter drøyt 20 minutter ble kampen satt i gang igjen. Det ble lagt til 24 minutter tilleggstid.

Også før kampen var det mye snø, men mengdene avtok og traktorene fikk brøytet banen.

SNØKAOS: Aspmyra var dekket i snø og måtte brøytes før spillet kunne fortsette.

Sondre Brunstad Fet sendte altså Glimt i føringen etter en halvtime, mens Erik Botheim doblet ledelsen like før pause.

Den første scoringen var av det omdiskuterte slaget. Det var nesten umulig å se om ballen var ute eller ikke før innlegget til Hugo Vetlesen, som hadde assist på begge målene.

– Det er umulig å se, sa Joacim Jonsson i Fotball Direkte.

Også i 2018 satte været sitt preg på kampen mellom Bodø/Glimt og Lillestrøm.

Etter et kvarters spill på Aspmyra måtte traktoren inn på banen og spillerne ble sendt i garderoben. 40 minutter senere, etter hektisk måking, fikk de fortsette.

Den gangen vant Bodø/Glimt 3–1.