Fanas sportssjef langer ut: Forstår hvorfor Brann har så dårlige resultater

Branns klaging over elendige treningsforhold får Fanas sportssjef til å reagere. – Jeg har ingen tro på at banene er grunnen til at Brann spiller dårlig.

Fanas Gisle Ellingsen mener Brann må fokusere på noe annet enn treningsforholdene. Ørjan Deisz

6 minutter siden

Brann har i lang tid vært kraftig misfornøyde med treningsforholdene sine på Nymark. De mener at de kommunale gressbanene er for dårlige og ikke tåler regn, noe både BT og BA har skrevet om i flere artikler.

Fokuset på de dårlige treningsforholdene får Gisle Ellingsen, sportssjef i Fana IL, til å reagere.