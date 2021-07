Som tenåring brukte danskenes nye spissyndling 10 minutter på å overbevise Ajax-speideren

John Steen Olsen (78) anbefalte Kasper Dolberg (23) til Ajax. Han beskriver spissen som har skutt seg inn i danske fotballhjerter som «en unik spiller».

Kasper Dolberg jubler etter å ha scoret sitt andre mål i åttendedelsfinalen mot Wales på Johan Cruijff Arena. Foto: Olaf Kraak / Reuters

– Da jeg hadde sett ham noen ganger, var jeg nesten 100 prosent sikker på at han var en spiller av det kaliberet Ajax ser etter.

Det forteller John Steen Olsen til Aftenposten. I over to tiår har han vært Ajax’ øyne og ører i Skandinavia. Listen over spillere som har endt opp i storklubben etter anbefaling fra dansken, er lang. Den inneholder navn som Zlatan Ibrahimovic og Christian Eriksen.

Mannen Olsen snakker om nå, er Kasper Dolberg.

Danmarks spissreserve fikk sjansen fra start i åttendedelsfinalen mot Wales som følge av Yussuf Poulsens skade. Lysluggen svarte med å score to mål på sin gamle hjemmebane i Amsterdam. Fra 2015 til 2019 spilte han for Ajax.

– Jeg ble så glad da jeg så at Kasper skulle starte mot Wales. Da han så scoret to fantastiske mål på sin gamle hjemmebane, følte jeg en ubeskrivelig glede på hans vegne. Det er vanskelig å sette ord på.

Øyeblikket som overbeviste Olsen om at Dolberg hadde kvalitetene til å ikle seg en av verdens mest kjente fotballdrakter, fant sted da angriperen spilte for Silkeborgs ungdomslag som tenåring.

– Da jeg skulle bestemme meg for om jeg ville anbefale ham til Ajax, dro jeg for å se ham spille for Silkeborg mot FC København. Det gikk ti minutter, så hamret han ballen i mål. Da var jeg ikke i tvil.

Unggutten ble invitert på prøvespill. Etter én dag var sportsdirektør Marc Overmars overbevist. Sommeren 2015 ble Dolberg Ajax-spiller.

Fakta Kasper Dolberg Født: 6. oktober 1997 (23 år). Kommer fra: Silkeborg i Danmark. Spiller for: OGC Nice og Danmark. Tidligere klubber: Silkeborg, Ajax. Landskamper/mål: 28/9. Vis mer

Raskeste hat trick siden Van Basten

Det var ingen selvfølge at Dolberg skulle bli fotballspiller. Begge foreldrene hans har spilt håndball på øverste nivå i Danmark.

Det gjorde også Dolberg som liten. Da han til slutt måtte velge mellom de to idrettene, falt valget på fotballen. Det har gledet mange danske og nederlandske fotballhjerter i løpet av få år.

I den nederlandske hovedstaden tilbrakte Dolberg først ett år på klubbens ungdomslag. Der hadde han ingen hvem som helst som læremester. Det var Ajax-legenden Dennis Bergkamp som hadde ansvar for å gjøre spillerne på ungdomslaget klare for A-lagsspill.

I løpet av høsten 2016 etablerte han seg som førstevalg på topp. Høydepunktet kom da Ajax møtte NEC Nijmegen i november.

Etter 19 minutter la Dolberg ballen igjen til landsmannen Lasse Schöne. Midtbanespilleren løftet ballen tilbake til spissen, som stormet inn i feltet og hamret ballen opp i nettaket. Dolberg ga seg ikke med det. I løpet av 18 minutter scoret stortalentet hat trick.

Ikke siden fotballikonet Marco van Basten scoret hat trick på 14 minutter i 1984, hadde en Ajax-spiller scoret tre mål på så kort tid.

– Kasper er en spiller med mange kvaliteter. Han har en fantastisk skuddteknikk. Han er en kreativ spiller med god forståelse for spillet. Han har evnen til å sette fart i en kamp, sier Olsen.

Fakta Dagens EM-kvartfinaler 18.00: Tsjekkia - Danmark (TV 2) 21.00: Ukraina - England (NRK1) Vis mer

En yngre Kasper Dolberg i Silkeborg-drakten. Foto: Silkeborg IF

Ikke garantert plass mot Tsjekkia

Skuddteknikken Olsen snakker om, viste Dolberg frem igjen da han fra 17 meter skrudde ballen i mål helt nede ved stolperoten forrige lørdag.

Wales-keeper Danny Ward var sjanseløs.

Etter kampen roste landslagstrener Kasper Hjulmand Dolberg.

– Det var en fantastisk forestilling. Jeg tror vi har en stjernespiller i Kasper. Han har ikke fått spille så mye langt, men jeg har sett på trening at han er i form. Jeg tror det var meningen at den forløsende kampen skulle komme her. Den første scoringen hans var fantastisk.

Dolberg er bare den andre danske spilleren som har scoret to mål i utslagsrundene i EM. Den første som gjorde det, var Henrik Larsen. Han scoret to da Danmark slo Nederland i semifinalen i 1992.

– Det er fullstendig galskap. Det er surrealistisk. Det var her det hele startet for meg. Å spille her igjen, med denne rammen, var utrolig, sa tomålsscoreren selv i et intervju med Danmarks Radio.

Likevel er det ikke sikkert at han blir å se i startoppstillingen mot Tsjekkia når danskene skal spille kvartfinale i Baku på lørdag.

Mandag kunne landslagstrener Hjulmand meddele at han har «ingen grunn til å tro» at noen i den danske EM-troppen skal gå glipp av kvartfinalen, med Christian Eriksen som et selvfølgelig unntak. Yussuf Poulsen og Daniel Wass sto begge over mot Wales. Kaptein Simon Kjær ble byttet ut med skade underveis.