Nådeløs Solbakken etterlyser kynisme: – En skikkelig lærepenge

Veien til et eventuelt VM ser allerede lang ut for Ståle Solbakken og Norge etter stortap for Tyrkia i andre kamp av kvalifiseringen.

Norge skuffet stort mot Tyrkia i VM-kvalifiseringens andre kamp. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

27. mars 2021 19:51 Sist oppdatert nå nettopp

Norge – Tyrkia 0–3.

– Det er en lærepenge det som skjer i og rundt boksen vår. Det er ikke noe feil med måten vi spiller mot etablert. Det er ikke noe feil med ideene. Vi skaper nok sjanser også. Men vi er altfor lite kyniske. Altfor lite besluttsomme.

Slik oppsummerer landslagssjef Ståle Solbakken sitt første tap som norsk landslagssjef i et intervju sendt på TV 2.

Etter kampen var Solbakken nådeløs mot måten Norge slapp inn de tre målene mot Tyrkia på. Spesielt var han irritert over det andre målet, en corner.

– Corneren er katastrofe. Vi hadde satt våre største folk der. Det er en skikkelig lærepenge. Det er bare ikke godt nok, sier Solbakken.

Advarte spillerne før kampen

Til TV 2 forteller Solbakken at han på spillermøtet før kampen advarte spillerne mot å være for «snille» mot Tyrkia.

– Det var et tema på spillermøte at «snille gutter vinner ikke de kampene her». Kanskje må vi stille større krav til hverandre, sier Solbakken undrende.

Landslagssjefen får støtte av landslagskaptein Martin Ødegaard om at Norge manglet kynisme.

– Det er jeg enig i. Det er det som er snakk om i de situasjonene. Vi blir altfor sårbare på overgangene. Det er for dårlig, sier Ødegaard til TV 2.

«Snille gutter vinner ikke de kampene her», sa Ståle Solbakken til spillerne før kampen mot Tyrkia. Etter kampen etterlyser han kynisme hos spillerne. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Kalddusj allerede etter tre minutter

Før kampstart på Norges «hjemmearena» i Malaga, viste det norske landslaget frem en ny T-skjorteprotest og holdt frem hånden for å symbolisere menneskerettigheter. Det hele var en ny markering for å vise støtte til fremmedarbeidere i Qatar.

Men da kampen startet, så det ikke ut som om det norske laget var ordentlig påskrudd. Bare tre og et halvt minutt tok det før kveldens første ball fant nettmaskene til Norge. Yusuf Yazici la inn til Ozan Tufan, og 0–1 var et faktum.

Det skulle bare bli verre.

Slet med å skape sjanser

Statistikk er ikke alt i fotball. Men den lyver sjelden. Sist Norge klarte å snu en fotballkamp fra å ligge under til seier, var 23. mars 2018. Da ble 0–1 snudd til 4–1 i en privatlandskamp mot Australia. Siden den gang har Norge havnet under syv ganger uten å klare å snu til seier.

Slik skulle det også bli mot Tyrkia.

For det norske mannskapet slet med å spille seg gjennom et lavtliggende Tyrkia.

Det resulterte i at Norges første skudd på mål ble registrert i Uefas offisielle statistikk først etter 77 spilte minutter.

At Sørloth traff stolpen etter 26 minutter (stolpetreff regnes ikke som skudd på mål), hjalp eller ikke. For bare to minutter senere scoret Tyrkia på nytt.

En enkel corner inn i det norske feltet ble kontant headet i mål av Leicester-stopper Caglar Soyuncu.

– Det er rett og slett for enkelt, konstaterte TV 2-ekspert Petter Myhre.

Det ble en frustrerende kveld på jobben for Alexander Sørloth og resten av det norske mannskapet. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Effektive Tyrkia og annullerte mål

Til pause gikk Norge i garderoben med to mål imot. Likevel bedyret landslagsassistent Kent Bergersen at det norske mannskapet fortsatt hadde tro på seier.

– Vi er offensive. Vi ser at vi kan skape sjanser på dem. Vi har ikke gitt opp, sa Bergersen til TV 2.

Men der Norge slet med å skape sjanser, var Tyrkia dødelig effektive.

Etter timen spilt ga det norske forsvaret Tufan all mulig tid i verden på 20 meter. Han bukket og takket og banket ballen i høyre vinkel. Tyrkias tredje scoring på deres tredje skudd på mål.

Like etterpå jublet Erling Braut Haaland i et lite sekund for redusering, men han ble avblåst for offside.

– Det er uvirkelig å se hvor passive Norge har vært i og rundt egen boks. En utrolig skuffende aften, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Kristian Thorstvedt fikk rødt kort etter bare 13 minutter på banen. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Rødt kort

En bekmørk prestasjon i Ståle Solbakkens andre kamp som landslagssjef ble enda mørkere da Kristian Thorstvedt fikk se det røde kortet bare 13 minutter etter at han kom inn på banen.

Thorstvedt kastet seg inn i en takling og traff Caner Erkin med knottene.

Det gjorde at Norge måtte spille de siste ti minuttene med en mann mindre, og opphentingen ble mer eller mindre umulig.

Det betyr at Norge allerede har kommet skjevt ut i VM-kvalifiseringen etter to kamper. Kun vinneren av gruppen er sikret VM-sluttspill. Annenplassen går ut i playoff.

Etter to kamper står Montenegro og Tyrkia med seks poeng. Nederland og Norge har tre og Latvia og Gibraltar står med 0.