TIL skylder Mohn-selskap fem millioner i husleie: - Vi har vært snille

Da Trond Mohn kjøpte deler av Alfheim stadion i 2015, var planen at TIL skulle betale en krone i året i husleie. I kulissene skjedde det kort tid etterpå endringer.

VELGJØRER: Trond Mohn (til venstre) på tribunen i eliteseriekampen TIL-Odd på Alfheim Stadion i 2018. Til høyre Kjell Kolbeinsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

I 2015 kjøpte TILs mangeårige velgjører Trond Mohn deler av bygningsmassen av idrettsbygget og tribune øst på Alfheim, også kjent som selskapet Alfheim Arena AS. Kjøpesummen fra selskapet Serepta representert ved Tormod Harila, Ernst Myrbakk og Per Krane kom på 38 millioner kroner for aksjene.

På denne tiden var TIL flyttet ut fra det nevnte idrettsbygget for å spare penger. Det var rett og slett for dyrt for klubben å være i idrettsbygget. En flytting daværende direktør Ulf Johansen uttalte at klubben ville spare over fire millioner i året på.