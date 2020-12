Tromsøs stortalenter holder formen ved like i hjembyen – og én av de skal i aksjon for nytt landslag

Juleferie i hjembyen er ikke kun god mat og avslapning for stortalentene Isak Hansen-Aarøen (16), Bryan Fiabema (17) og Sebastian Tounekti (18).

HJEMME I TROMSØ: Fra venstre Isak Hansen-Aarøen (16), Sebastian Tounekti (18) og Bryan Fiabema (17). Håkon Steinmo

Da juleferien i Tromsø skulle planlegges, var det viktig å få gode fotballøkter for fotballtalentene som spiller utenbys. I juletiden møtes et knippe ivrige fotballspillere i Fløyahallen for skreddersydde økter med Jonas Johansen, som har hatt et særlig ansvar for Isak Hansen-Aarøen (Manchester United) og Bryan Fiabema (Chelsea) både før og etter de forlot Tromsø til fordel for sine respektive karrierer på balløya.

– Isak og jeg har kjørt på ganske bra en stund. Det har vært planlagt lenge med Isak og Bryan. Jeg snakker jo daglig med guttene og jeg tror det er fint for de å høre andre stemmer enn det de gjør i England, sier Jonas Johansen til iTromsø.