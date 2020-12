Bjarne Berntsen ut mot all hetsen: – Det er nok nå!

Treneren har det vondt når han ser hvordan et såret Viking lider for tiden. I dette intervjuet tar Bjarne Berntsen et oppgjør med hetsen og ber innstendig om at omgivelsene samler seg rundt klubben.

Viking-trener Bjarne Berntsen møtte Aftenbladet inne på trenerkontoret i Jåttåvågen tirsdag. Nå vil ha ha slutt på all hetsen og sjikanen i kjølvannet av den betente avskjeden hans med Viking. Stig Nilssen

1. des. 2020 14:38 Sist oppdatert nå nettopp

– Nå er det nok. Det var nok for lenge siden. Jeg lider med Viking. Fordi det har vært tungt for meg personlig og fordi vi må prøve å ha fokus på sesongavslutningen.

– Men også fordi det er veldig leit med tanke på omdømmet til klubben og fordi enkelte har fått hets og sjikane rettet mot seg. Mye av det har vært langt over streken, sier Bjarne Berntsen til Aftenbladet.