Reagerer kraftig på Kongsvingers coronahåndtering: – Det er katastrofe

Kongsvinger-spilleren kjente symptomer dagen etter laget hans hadde spilt mot Åsane i Obosligaen. Men han ble ikke testet før fem dager senere – og innimellom ble det konstatert smitte hos nettopp Åsane.

I KARANTENE: Åsane-trener Morten Røssland fikk ikke møtt mot Jerv i helgen. Han tror smittetilfelle i Åsane stammer fra Kongsvinger-kampen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

23. nov. 2020 14:02 Sist oppdatert nå nettopp

Dermed er det coronatrøbbel i Obosligaen, der 15 av 16 lag har to eller tre seriekamper igjen. Men nå kan flere kamper bli satt på vent.

Mandag kommuniserte Kongsvinger at de har ett tilfelle av coronasmitte i troppen. Lege Åge Henning Andersen sier til VG at spilleren kjente en grad av symptomer mandag 16. november. Kampen mot Åsane (2–2) ble spilt dagen før.

– Hvorfor testet dere ikke umiddelbart ved symptomer?

– Det er... Han fikk beskjed mandag kveld om se an til dagen etter. Så hører jeg ikke noe mer, før mot andre del av uken. Da får han beskjed om testing, svarer Kongsvingers lege og opplyser at spilleren oppholdt seg unna laget gjennom hele uken og at testen ble gjort lørdag.

Les også Jerv, Åsane og Lillestrøm i karantene

Søndag fikk Kongsvinger svaret: Positiv. Dagen før gjennomførte Kongsvinger – uten denne spilleren – obosligakampen mot Stjørdals/Blink.

– Uansett er det ganske mange dager fra symptomene mandag til testen lørdag?

– Det er det, vedgår Åge Henning Andersen.

– Når man har fasiten, skulle man ønske at ting var annerledes. Sånn som situasjonen var, ble det slik, sier han.

Smitte i Åsane

Innimellom disse dagene ble smitte hos Kongsvingers forrige motstander Åsane gjort kjent. Bergensklubben, som kjemper om opprykkskvalik og har sjarmert Obosligaen med sin pasningssikre spillestil, måtte dermed ut i karantene. Det betyr at troppen ikke er sammen og følgelig forbud mot felles trening og kamper i ti dager etter forrige nærkontakt med smittepåvist spiller.

Åsane fikk aldri beskjed fra Kongsvinger om at hedmarkingene hadde en spiller med symptomer. Det sier både Kongsvingers lege og Åsane-trener Morten Røssland til VG. Og sistnevnte reagerer kraftig på det:

– Det er katastrofe. Helt sinnssykt. Vi har lett med lys og lykt for å finne ut hvor f... vi er blitt smittet. Vi har gjort alt for å unngå det. Leid biler for at spillerne ikke skal ta kollektivtransport, gått med munnbind, gjort alt innenfor våre ressurser, sier Åsane-treneren fortvilet.

Laget er altså i karantene og testes i dag. Ifølge Røssland har seks-syv spillere gitt uttrykk for at de føler på symptomer.

Han tror dagens pressemelding fra nedrykkstruede Kongsvinger er forklaringen.

– Ja, da blir det to pluss to. Da skjønner jeg at vi mest sannsynlig har blitt smittet der. Det kan skje, men da bør vi f... meg få beskjed om det. Vi har jo gått i flere dager og trent og spredt smitten i laget, melder Røssland.

Kongsvinger-lege Åge Henning Andersen er ikke like sikker på hvem som har smittet hvem.

– Det vet vi ikke. Ingen andre spillere fra Kongsvinger har noen form for symptomer, påpeker han.

– Har dere gjort dette for å forkorte karantenetiden – og ikke minst få gjennomført denne lørdagens kamp mot Stjørdals-Blink?

– Overhodet ikke, svarer Kongsvinger-legen. Kampen mot Blink ble vunnet på dramatisk vis:

– Burde dere ikke uansett kontaktet Åsane og gitt beskjed?

– Som jeg sier: Når du har fasit, er det en del ting man burde gjort, som ikke er gjort, sier Åge Henning Andersen.

Morten Røssland vil heller ikke spekulere i om Kongsvinger avventet testen for å kunne trene og spille kamp. Men han mener dette ikke ser bra ut for fotballens omdømme.

– Folk begynner å tenke sitt. Nå begynner mistankene å gå. Med forbehold om at jeg har forstått alt riktig: Du bommer ikke på denne. Det kan skje menneskelige glipp, men med tanke på omtalen som har vært med landslaget, med Rosenborg, er dette umulig å glippe. Når du kjenner symptomer, er det sånn at du er syk – inntil det motsatte er bevist, mener Åsane-treneren.

Les også Tre nye landslagsspillere testet positivt: – Ikke spesielt overraskende

Han sier han ga lørdagens opprinnelige motstander Jerv umiddelbart beskjed da han ble kjent med smittetilfellet i eget lag fredag ettermiddag. Senere samme dag ble det (uavhengig av dette) konstatert også en ny smitterunde i Jerv-laget.

Også Grorud-trener Eirik Kjønø – som kjemper med Kongsvinger mot å unngå nedrykk fra Obosligaen – stusser på divisjonsrivalens håndtering i denne saken.

– Jeg er ikke smittevernsekspert eller lege, men stiller noen spørsmål. Her kan det hende Kongsvinger slipper unna med to-tre dagers karantene fordi de ventet nesten en uke med å teste spilleren sin. Vi har droppet å ta med spillere i tropp fordi de har «kjent på noe» og tester alle spillere umiddelbart. Det regner jeg med alle gjør, sier Kjønø.

– Hadde du brydd deg om dette hvis det var et helt annet Obosliga-lag som dere ikke kjempet om plassen med?

– Ja, det vil jeg tro, svarer Groruds trener.

Vurderer tiltak for Obosligaen

Magnus Myntevik, leder av medisinsk råd i Norges Fotballforbund, sier at Kongsvinger-spilleren optimalt sett burde vært testet raskere.

– Jeg har snakket med legen til Kongsvinger og skjønner hvordan han har tenkt. Så ble det litt uheldig, dessverre. Det er ikke noe å gjøre med nå, sier Myntevik.

– Er toppfotballen dårlige til å følge egne smittevernregler om dagen?

– La oss begynne med å si at reglene våre er meget bra. Det er et tillitsbasert system, og det krever at alle gjør det de kan, ikke utnytter det og prøver å få konkurransefordeler. Man kan ikke være redd for å ta ut en spiller og stille dårligere til kamp. Det er ekstremt viktig. Det står om å få spille fotball. Her må alle i fotballfamilien gjøre sin del, sier Myntevik.

Les også NFF krever forklaring etter RBKs omstridte treningskamper

Han varsler mulige tiltak i sesonginnspurten for landets nest beste fotballserie. Mens Tromsø sementerte den ene opprykksplassen i helgen, spiller Lillestrøm, Sogndal og Ranheim om den andre.

Dessuten er det opprykkskvalifisering og nedrykksstrid. Smitteutsatte Jerv har bare rukket 26 kamper – og kan pussig nok oppnå det ene og stå i fare for det andre.

– Vi diskuterer hva vi kan gjøre for å hjelpe Obosligaen nå, sier Myntevik – uten å kunne gi detaljer om hva som blir løsningen.