Solbakken om FCK: – Det er ikke respektfullt

Ståle Solbakken snakker omsider ut etter at han fikk fyken i FC København. Han mener klubben ikke har fortalt den sanne versjonen etter sparkingen.

FIKK SPARKEN: Solbakken har vunnet den danske ligaen åtte ganger. I oktober måtte han takke farvel med den danske hovedstadsklubben. Foto: Bjørn S. Delebekk

20. nov. 2020 17:31 Sist oppdatert nå nettopp

Det har vært stille fra Ståle Solbakken etter at han fikk spraken i FC København i oktober. Den norske trenerprofilen har ikke villet uttale seg om sparkingen, men i et intervju med dansk TV 3 Sport skal Solbakken fortelle sin versjon av det som har skjedd.

De første klippene fra intervjuet har kommet, og 52-åringen innrømmer at den siste tiden har vært vond. Solbakken var sterkt involvert i den daglige driften av klubben, både som trener og sportsdirektør, og har vært ansatt i to perioder, fra 2006–2011 og 2013–2020.

– Det gjør vondt. Jeg mistet mitt lille livsverk, sier en tydelig berørt Solbakken til TV 3 Sport, gjengitt av NTB.

FCK hadde spilt fire kamper av årets sesong da Solbakken ble sparket. De lå på daværende tidspunkt på niendeplass etter én seier, én uavgjort og to tap i sesonginnledningen.

Etter fire nye kamper ligger hovedstadsklubben fremdeles på niendeplass.

VG har vært i kontakt med Ståle Solbakken som ikke ønsker å uttale seg videre om saken på nåværende tidspunkt.

Solbakken innrømmer at det er emosjonelt å snakke om avgangen. Samtidig forstår han at «det er en del av gamet», men reagerer på klubbens begrunnelse.

– Jeg må få lov til å fortelle min versjon, for de (FCK) forteller en versjon som jeg mener ikke er sann. Vi var enige om noe helt annet enn det de sier, men uttaler seg likevel på mine vegne. Det er ikke respektfullt, mener Solbakken.

Han vant den danske ligaen åtte ganger med København, og førte klubben til topps i cupen fire ganger.

FCKs styreleder Bo Rygaard sa under et pressemøte 10. oktober at årsaken til sparkingen av Solbakken, var fraværet av tilfredsstillende resultater i 2020. Selv var ikke nordmannen til stede, men Rygaard avviste at det var en konflikt mellom klubbledelsen og Solbakken.

Søndag kveld skal TV 3 Sport sende mer fra intervjuet med Solbakken. 52-åringen fra Grue trente FC København i mange år over to perioder. Han er klubbens klart mest meriterte trener noensinne.

Jess Thorup har overtatt manageransvaret i København permanent.