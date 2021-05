Chelsea har brukt milliarder på spillerkjøp. Men den nye stjernen kostet dem ikke ett pund.

Han var ikke blant de største og sterkeste. 14-åringen hadde godt overblikk og slepen teknikk, men det var flere som hadde samme nivå inne.

Likevel så Tore André Flo noe spesielt da guttungen trente ved akademiet på Cobham: Mason Mount lyttet alltid til trenerne, han var så nysgjerrig og lærevillig.

Åtte år etter er Mason Mount nøkkelspiller for Chelsea mot Real Madrid i Champions League-semifinalen. I sommer kan han bli en av Englands viktigste under EM hjemme på Wembley.

Kom fra Chelseas akademi

Chelsea sparker trenere og hamstrer spillere for milliarder. Men de gjør ikke bare det.

Chelsea har også ett av Europas beste akademier. Og nå blomstrer talentene. Ett av dem heter Mason Mount, dynamoen i Chelseas offensive spill, den lille gutten som kom til akademiet som 6-åring og så London-klubben slå seg frem med José Mourinho, Frank Lampard og John Terry i spissen.

22-åringen Mount har vært Chelseas beste denne sesongen, og han har vært blant Premier Leagues beste spillere etter at manager Thomas Tuchel kom til klubben i vinter.

Om han kan bli «den neste store»?

– Jeg mener han er den neste store allerede. Mason har vært Chelseas beste spiller denne sesongen, og det som såpass ung spiller. Han kommer fra akademiet, han har vært her hele veien, dette er helt fantastisk for klubben, forteller Tore André Flo.

La utviklingsplan med Flo

Nordmannen har fått et nært forhold til Fotball-Englands nye stjerneskudd. For åtte år siden så Flo spilleren for første gang da han jobbet på akademiet ved Cobham, Chelseas treningsfelt.

I senere år har Flo jobbet i Premier League-gigantens utlånsavdeling. Stryningen la utviklingsplan, besøkte og fulgte opp Mason Mount da han var på utlån i både nederlandske Vitesse og engelske Derby.

– Mason er en spiller som trenerne har likt veldig godt. Fordi han tar til seg informasjon, han er nysgjerrig og lærevillig, hører alltid på trenerne, han vil hele tiden utvikle seg. Slik har Mason vært helt siden han var ung. Mason Mount har alt det positive som forbindes med profesjonalitet. I tillegg er han en hyggelig gutt.

Mason Mount scoret Englands andre mål i 2–0-seieren i VM-kvalifiseringskampen mot Albania i mars. Foto: MARKO DJURICA, REUTERS

«En eksepsjonell spiller»

Dette var Flos ord om den 22 år unge engelskmannen. Vi leser tilsvarende attester også fra andre.

– Mason er en helt eksepsjonell spiller. Han finner rom, setter opp sjanser og lager mål selv. Og så er han veldig profesjonell og lærevillig, melder landslagssjef Gareth Southgate.

– Han har hele pakken: Mentaliten, talentet, fysikken. Men den viktigste egenskapen er karakteren. Han har føttene godt plantet på bakken og er en fin gutt. Han kommer til Cobham hver eneste dag for å lære noe nytt og gjøre seg opp erfaringer, sa Chelsea-sjef Thomas Tuchel etter helgens 2-0-seier over Fulham.

Da hadde tyskeren sett lagets playmaker storspille. Blant annet med et nedtak som minnet om Zidane på sitt beste, og en stikker av Iniesta-klasse i forarbeidet til Kai Havertz’ 1–0-mål.

Mason Mount beveger seg smart og er flink til å finne rom i sin 10'errolle. Han har en eksepsjonell ballbehandling. I tillegg jobber han hardt defensivt.

Det siste har han lært av pappa Tony.

Helt siden Mason Mount kom til Chelseas akademi for snart 16 år siden, har pappa Mount sagt at det er energien, arbeidsinnsatsen og jobben han gjør uten ball som vil gjøre ham til en toppspiller.

– Min pappa pleier å si: «Du skal ikke bli en luksus-10'er. Den type spillere er på vei ut. Du ønsker å bli en som kan prege angrepsspillet, men også det defensive arbeidet». Og det er jo dette som er moderne fotball, det er like viktig at du jobber hardt for å vinne ballen tilbake. Jeg har alltid ønsket det og jobber virkelig hardt for å tilføre det i min måte å spille fotball på. Det handler ikke bare om å løpe rundt, det handler også om å bruke hjernen for finne riktig tidspunkt til å presse, lære deg å forstå lagkameratene dine. Du må være smart i spillet, fortalte Mount i Chelseas kampprogram før Champions League-kvartfinalen mot Porto for to uker siden.

I 2018/19-sesongen var Mason Mount på utlån i Derby. Foto: Craig Brough

Vraket i Tuchels første kamp

Han ble plassert på benken av manager Tuchel i tyskerens første kamp mot Wolves 27. januar. Men Tuchel så veldig tidlig kvalitetene til Mount, og etter det har 22-åringen spilt nesten alt og vært blant ligaens beste spillere.

Under Frank Lampard ble Mount brukt mye i en indreløperrolle.

Under Tuchel har han fått 10'errollen.

Det har fungert veldig bra.

– Tuchel kom inn og sa nøyaktig hva vi måtte gjøre fra dag én. Han har tatt spillet til et nytt nivå, mener Mount.

Chelsea spilte uavgjort 1–1 borte mot Real Madrid i det første semifinalemøtet i Champions League. Bortemålet gjør at London-klubben er favoritter til å avansere til finalen i Istanbul.

Tore André Flo har jobbet ved akademiet i Chelsea, i dag jobber han med å utvikle klubbens utlånsspillere. Foto: KURT B.M. HAUGLI

«Mange ser på Chelsea som en mal»

Tore André Flo kommer til å følge svært nøye med. Nordmannen har et helt spesielt forhold til klubbens nye yndling.

Flo innrømmer at han er stolt over Mounts utvikling.

– Den stoltheten må deles med mange. Vi er mange som har jobbet med ham i Chelsea. Det er et stort apparat. Det er ingen som kan ta æren, det er mange som har spilt en liten rolle. Selv om Chelsea ofte er kritisert for å kjøpe mange spillere, tviler jeg på at det finnes noen bedre ungdomsavdeling i Europa. Jeg har vært mye ute og reist til andre klubber de siste årene, mange ser på Chelsea som en mal og et mål for sin klubb.

– Du har vært lenge i Chelsea, ser du noen likhet mellom Mount og andre spillere?

– Jeg opplevde litt av det samme da John Terry kom opp. Han hadde også den nysgjerrigheten, han ville lære av andre. Terry var kanskje ikke det største talentet, men han utviklet seg mye, ble kjempegod og kom utrolig langt.

