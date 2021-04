Endringer i cupen for herrer: Cupfinale våren 2022

Fotball-NM for herrer skal etter planen spilles fra høsten til våren med finale i mai 2022.

REGJERENDE NORGESMESTER: Viking er fremdeles regjerende cupmester for herrer etter å ha slått Haugesund i cupfinalen i desember 2019. Foto: Fredrik Solstad

13. apr. 2021 19:56 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det bekrefter konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund til VG. Han understreker at dette foreløpig bare er planer og ikke hugget i stein.

– Vi vil spille tre runder i år og få en fullverdig cup med syv runder neste år. Vi vil starte opp igjen i mars 2022, med semifinaler i april og avslutter NM 2021 med finale i mai. Da får vi testet hvordan det er å ha finale på våren, også håper jeg inderlig at breddefotballen kommer i gang igjen snart slik at cupen blir den folkefesten vi vil at den skal være, sier Fisketjønn.

– Hva er årsaken til at dere vil strukturere cupen på denne måten?

– Hovedgrunnen er at vi kommer igang så sent. Det er knapphet på datoer, spesielt på høsten hvor kamper i Europa legger beslag på midtukene, forteller han.

Les også Opplysninger til VG: Seks lag får utsatt eliteseriestarten

Cupen for 2022-sesongen vil starte opp like før 2021-cupfinalen og vil avsluttes på normalt vis med cupfinale på høsten.

Cupen ble avlyst på herresiden i 2020-sesongen, mens for kvinnene ble det arrangert en redusert turnering med kun lagene fra Toppserien og 1. divisjon.

Et fullverdig NM for kvinner er planlagt å sparkes i gang i august. Det betyr at bredden får være med denne gangen, bekrefter Fisketjønn.

Vålerenga er regjerende cupmester på kvinnesiden og kronet tittelen med denne scoringen: