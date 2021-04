«Alle» toppklubbene ville ha Signe (15) - nå har stortalentet bestemt seg

Signe Gaupset fra Molde har signert for toppserieklubb.

Signe Gaupset (15) skal spille på øverste nivå i Norge fra sommeren av. Foto: NFF

Nå nettopp

Fotballtalentet ble presentert som ny Sandviken-spiller mandag formiddag. 15-åringen reiser fra Molde til Bergen i sommer og er formelt klar for toppserieklubben 1. august. Da blir midtbanespilleren en del av klubbens A-stall. I Bergen skal hun også starte på Norges Toppidrettsgymnas.

– Det var litt fram og tilbake, og det var et vanskelig valg for meg. Jeg måtte tenke nøye gjennom om jeg var klar for å flytte så tidlig eller ikke. Men jeg fikk såpass godt inntrykk av klubben da jeg var på besøk der tidligere i vinter, at det var det jeg falt på til slutt, sier Signe Gaupset til Rbnett.