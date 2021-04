Dette gjør TIL dersom Wangberg forlater

TIL er allerede godt i gang med å finne erstatter for Simen Wangberg (29) dersom kaptein forlater.

FARVEL? Gaute Helstrup gir Simen Wangberg en klem etter 1–0-seieren mot Strømmen i fjor. Nå kan det være takk og farvel for samarbeidet. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

28. apr. 2021 13:35 Sist oppdatert nå nettopp

Wangberg ønsket ikke å prate med media etter onsdagens treningsøkt, etter at det ble kjent at «Gutan» har akseptert et millionbud fra Stabæk for kapteinen.

– Det er sikkert flere som vet siste nytt enn meg, sier Gaute Helstrup til iTromsø like etter treningen.