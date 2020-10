Ville bort. Nå er Kings fremtid bestemt.

Joshua King fant ingen ny klubb før overgangsvinduet stengte. Dermed blir han værende i Bournemouth.

Joshua King blir værende i England og Bournemouth. Foto: Fredrik Varfjell, NTB

Fredag kveld, klokken 18.00 norsk tid, stengte overgangsvinduet for Championship – nivå to i England.

Det er der Joshua Kings klubb, Bournemouth, befinner seg etter nedrykket fra Premier League forrige sesong. Nordmannen, som de siste årene har vært en av lagets viktigste brikker, la ikke skjul på at han ønsket å fortsette karrieren på et høyere nivå.

Men da overgangsvinduet stengte, var en overgang fortsatt ikke bekreftet. Til Dagbladet forteller King at han blir på sørkysten i England.

– Ja, jeg blir i Bournemouth, sier King til avisen.

– Verste to månedene i mitt liv

Det har vært mye aktivitet rundt King de siste ti månedene. I januar ble det kjent at Ole Gunnar Solskjær og Manchester United ønsket spissen, men en overgang kom aldri i havn.

King la ikke skjul på at han var svært skuffet for at en overgang til Manchester-klubben uteble.

Dermed var det ventet at nordmannen skulle bruke sommerens utvidede overgangsvindu til å finne en ny klubb, men slik har det altså ikke blitt.

West Ham, Newcastle, Torino, Fiorentina, Sevilla, Everton og en haug andre klubber er blitt nevn som neste stoppested. Men den gang ei.

Da Norge møtte Nord-Irland onsdag kveld, snakket King med TV 2 om den siste tiden. Han åpnet opp om en tøff periode.

– Jeg kan ikke si altfor mye. Jeg er i kontrakt. Men hvis jeg skal svare ærlig, så har det vært de verste to månedene i livet mitt. Men jeg kan ikke komme med en grunn.

– Kunne skrevet bok

Uten at 28-åringen ønsket å gå nøyaktig inn på hva som har skjedd, så antydet han ved flere anledninger i TV 2-intervjuet at det har skjedd ting i kulissene i klubben som har påvirket ham veldig.

– Det er veldig mye som har skjedd. Hvis jeg hadde skrevet en bok om hva som har skjedd de to siste månedene, så hadde det definitivt blitt en bestselger, sa han.

Landslagsspissen, som fikk rundt 60 minutter mot Nord-Irland, la heller ikke skjul på at han ønsker å spille i en annen klubb enn Bournemouth.

– Hadde det vært opp til meg, så hadde jeg allerede signert for en klubb, spilt fire kamper og vært i toppform, sa han.