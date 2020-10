Erling Braut Haalands fetter klar for Lillestrøm: – Jeg takket ja på flekken

Jonatan Braut Brunes (20) er klar for Lillestrøm.

Det bekrefter 1.-divisjonsklubben på sine hjemmesider.

Angrepsspilleren er fetteren til Erling Braut Haaland (20). Brunes kommer fra Florø, hvor han har scoret 10 mål på 13 kamper i 2. divisjon i år.

– Det var ikke noe tvil. Det er en så stor klubb, og det å være med på et opprykk med Lillestrøm hadde vært en drøm. Jeg takket ja på flekken, sier Brunes til klubben om hva han tenkte da LSK tok kontakt.

Brunes kommer til Åråsen på lån ut sesongen. Lillestrøm har også sikret seg en opsjon på kjøp etter sesongslutt.

Jonatan Braut Brunes er fetteren til Erling Braut Haaland. Martin Meissner / AP

– Vi har vokst opp sammen

Lillestrøms nysignering har i forkant av overgangen snakket med fetteren, som tjener til livets opphold i Borussia Dortmund og nå forbereder seg til Norges EM-kvalifiseringskamp mot Serbia på torsdag.

– Erling visste at jeg kom til å gå til Lillestrøm. Han ble veldig glad og stolt. Han er fetteren min på moren min sin side. Han er tre uker eldre enn meg, og vi har vokst opp sammen, sier Brunes om forholdet til Borussia Dortmund-spissen.

Brunes legger ikke skjul på at han har ambisjoner om å bli på Åråsen lengre enn ut sesongen.

– Planen og målet mitt er å være her neste sesong også. Jeg håper jeg kan gi et så bra inntrykk i høst at vi får til det, sier Brunes til klubben.

Alf-Inge Håland, som er Brunes’ agent, gratulerer spissen på Twitter.

Jakter opprykk

Etter en trå start på sesongen, er Lillestrøm igjen på rett spor.

Lørdag vant «Kanarifuglene» 4–1 over Stjørdals-Blink. Det var deres femte seier på rad. Klubben ligger dermed på 4.-plass i 1. divisjon, fire poeng bak Sogndal, som innehar den siste opprykksplassen. Lillestrøm har imidlertid én kamp mindre spilt enn Sogndal.