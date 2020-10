AaFK-spiller signerte ny kontrakt

Nenass blir med Aalesund videre.

Nå nettopp

Midtbanespilleren har slitt med skader de to siste sesongene og ikke spilt mye fotball. Under Lars Arne Nilsen har han derimot fått en god del tillit som høyreback. Nå har han fått ny kontrakt ut 2022.

– Nenass er en som alltid gir 100 prosent og har egenskaper som vi sterkt har ønsket å ha med videre. Han har vært uheldig med skader på ugunstige tidspunkt de siste to årene. Vi tror at Nenass har fått orden på kroppen, og med kontinuerlig trening og kamper er vi sikker på at han vil utvikle seg videre og bli en viktig brikke for oss, sier sportslig leder Bjørn Erik Melland til klubbens hjemmeside.