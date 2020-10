AaFK-børsen: Alle utespillerne får samme lave karakter

Aalesund leverte langt unna en god prestasjon i 0–4-tapet for Stabæk.

7 minutter siden

Det var vanskelig å skille spillerne mot Stabæk. Alle leverte like dårlig. Ingen store feil unngår at enkelte spillere ikke blir dratt ned på ener. Slik bedømte vi AaFK-spillerne i tapet for Stabæk.