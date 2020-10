Dortmund slet med å score. Da Erling Braut Haaland kom inn, snudde det.

Erling Braut Haaland med assist da Dortmund vant.

Erling Braut Haaland feirer scoringen sammen med lagkameratene. Foto: KAI PFAFFENBACH / NTB scanpix

17. okt. 2020 17:26 Sist oppdatert 7 minutter siden

Saken oppdateres.

Hoffenheim - Borussia Dortmund 0–1

Borussia Dortmund slet med å score i bortemøtet med Hoffenheim lørdag.

Da det fortsatt sto 0–0 etter 64 minutter, ble Erling Braut Haaland byttet inn for et annet stjerneskudd, Jadon Sancho. Og han brukte ikke lang tid på å markere seg.

Ti minutter etter innbyttet var jærbuen på hogget. Ballen ble stusset gjennom i bakrom og til Haaland, som spilte den på tvers til Marco Reus, som enkelt kunne sette ballen i det tomme buret.

Til tross for at han fikk seg en smell i det han sendte den målgivende pasningen avgårde, markerte jærbuen seg flere ganger i Hoffenheim. Haaland fikk to gode muligheter like etter scoringen. Den første satte han like utenfor stolpen, den andre smalt i stolpen og ut.

Hjemmelaget hadde også store sjanser, uten at de klarte å overliste Marwin Hitz i Dortmund-målet.

Dermed vant Dortmund 1–0 og er på andreplass i Bundesliga, bak Alexander Sørloths klubb Leipzig. Sørloth kom inn i sluttminuttene i Lepizigs 2–0-seier mot Augsburg.

(NTB / 100 %)