Napoli møtte ikke opp til storkamp: Nå har laget fått straffen

Den italienske fotballstorheten Napoli trekkes ett poeng og må i tillegg tåle 0-3-tap etter at laget ikke møtte til toppkampen mot Juventus i Serie A nylig.

Hoveddommer Daniele Doveri (t.v.) inspiserte gressmatten på Allianz Arena sammen med assistenter Filippo Meli (i midten) og Daniele Bindoni før kampen mot Napoli. Kampen ble aldri spilt. Foto: Tano Pecoraro / LaPresse

14. okt. 2020 18:13 Sist oppdatert 7 minutter siden

Det er ledelsen i den italienske ligaen som opplyser om den tøffe straffen onsdag.

Storkampen i Torino skulle vært spilt søndag 4. oktober, men til kamparenaen kom kun Juventus-spillerne. I etterkant hersket det forvirring rundt årsaken til Napolis fravær.

Flere italienske medier, blant dem storavisen Gazzetta dello Sport, meldte at lokale helsemyndigheter av smittevernhensyn nektet Napolis spillere og ledere å reise til Torino. To Napoli-spillere, Piotr Zielinski og Eljif Elmas, testet positivt på koronaviruset i dagene før kampen.

Ble ikke hørt

Noen timer før kampstart uttalte i tillegg Napolis klubbpresident Aurelio De Laurentiis at det var «for farlig» å reise til Torino. Samtidig ba han om at Juventus-kampen måtte utsettes.

Det europeiske fotballforbundets regler slår samtidig fast at så lenge en klubb har 13 friske spillere tilgjengelig, er den forpliktet til å gjennomføre en oppsatt kamp. Dersom klubben ikke stiller, gis seieren til motstanderlaget. Serie A har innført den samme regelen.

Nå er det altså klart at Napoli taper kampen 0-3 og i tillegg trekkes ett poeng. Disiplinærkomiteen i italiensk fotball har konkludert med at klubben ikke fulgte ligaens covid-19-protokoll.

Komiteen argumenterer også med at de oppdaterte retningslinjene som ble kommunisert ut av lokale helsemyndigheter 3. oktober ikke var til hinder for at Napoli-spillerne kunne reise til Torino. Da retningslinjene ble ytterligere skjerpet dagen derpå, skulle spillertroppen allerede ha forflyttet seg.

Kjemper i toppen

Juventus gjorde det tidlig klart at klubben ikke ville vike og aktet å møte opp til kampen. Storklubbens spillere forberedte seg til kamp på vanlig måte. På plass på arenaen var også dommerne.

Napoli-president De Laurentiis har tidligere varslet at det kan bli aktuelt å gå til rettslige skritt dersom klubben ble ilagt straff for å ha uteblitt fra kampen.

Juventus er nummer fire i Serie A etter tre spilte kamper. Napoli har ett poeng mindre og følger to plasser lenger ned på tabellen.

