Ferdig i AaFK etter sesongen - legger trolig opp

Oddbjørn Lie får ikke fornyet kontrakten sin med AaFK og blir ikke med klubben etter 2020-sesongen.

9 minutter siden

Det melder klubben på sin egen nettside. Lie selv er inneforstått med avgjørelsen.

– Hadde jeg fått tilbud om et nytt år i klubben, ville det vært vanskelig å si nei til det, men samtidig når jeg fikk beskjeden om at de ikke ville fornye, så føltes det at timingen av helt grei. Jeg har ingen vonde følelser, og vi skilles som gode venner etter sesongen. Det var greit for alle parter, sier Lie til Sunnmørsposten.