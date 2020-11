Elyounoussi refses etter mobilbruk på benken

(Celtic - Sparta Praha 1–4) Mohamed Elyounoussi ble filmet av TV-kameraene mens han brukte mobiltelefonen på benken av Celtics 1–4-tap for Sparta Praha. Det vekker kraftige reaksjoner.

5. nov. 2020 23:58 Sist oppdatert nå nettopp

Etter at Mohamed Elyounoussi ble byttet ut i det pinlige 1–4-tapet for Sparta Praha i Europa League, fanget TV-kameraene opp at landslagsstjernen brukte mobilen på benken.

Trener Neil Lennon ble konfrontert med TV-bildene etter kampen. Du kan se situasjonen i videovinduet øverst i denne saken.

– Det er best for ham at han ikke gjorde det. Det er noe jeg skal håndtere, sier Lennon til BT Sport etter kampen.

Les også Ajer ut med skade da «Moi» herjet: – Ser ikke så bra ut

Tidligere Celtic-spiller Chris Sutton gikk litt lenger i sine uttalelser. Han kalte den norske vingen «selvisk» og «egoistisk».

– Det er totalt uakseptabelt, det er skandaløst. Bryr han seg i det hele tatt om dette? Bryr han seg om klubben? spurte han i BT Sports studio etter kampen.

Sutton fyrte videre løs og sa at om han var manager, ville han gitt to ukelønner i bot til den Southampton-eide spilleren.

Se tiraden her:

Lennons Celtic hadde en særdeles dårlig dag på jobben og har bare ett poeng på tre kamper i Europa League.

– Det er uakseptabelt. En mangel på vilje og mangel på sult. Som manager må jeg bære ansvaret, men spillene må se på seg selv som individer, sier herr Lennon.

VG har forsøkt å nå Elyounoussi for en kommentar, men har foreløpig ikke lykkes.

