Ingve Bøe-bloggen: «Andre må få sjansen»

BLOGG: Ingve Bøe mener andre må få sjansen når spillerne ikke tar vare på mulighetene sine.

Ingve Bøe mener Viking-spillerne må ta samling i bunn før møtet med Rosenborg. Jarle Aasland

Kampen mot Odd ble et langt gjesp for alle som følger Viking. I en kamp der intet klaffet er det kun en ting som må bli fremtredende i søndagens kamp mot RBK. Nemlig samling i bunn for absolutt alle bidragsytere.

Plassen er etter alle solmerker reddet, men avslutningen av 2020 sesongen betyr mye for tilhengere, spillere og den samlede klubbfølelsen for absolutt alle.