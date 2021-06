Den unge bergenseren fikk spiss-råd av Ingebrigtsen. Slik har han endret seg.

Mindre hard musikk før kamp, mer tålmodighet i kamp. Der har du litt av suksessoppskriften for spisshåpet Aune Heggebø (19) i Brann.

Aune Heggebø (til v.) og ett år eldre Ole Martin Kolskogen koste seg sammen etter onsdagens Brann-trening. Der Kolskogen fikk gjennombruddet i fjor, har Heggebø hatt sine beste uker i Brann nå. Foto: Mads Bøyum

Myrdal: Branns hete spisstalent peker på fjorårets stopperkomet Ole Martin Kolskogen (20), mens de begge ler en latter som tyder på en stemning bedre enn tabellplasseringen.

Det var Heggebøs første mål i Eliteserien som la grunnlaget da Brann endelig vant i år, på forsøk nummer syv. Mandag scoret han igjen, i treningskamp mot Øygarden.

Nå er han høyaktuell for en ny kamp fra start. Grunnen er enkel, ifølge Kåre Ingebrigtsen.

– Han er blitt friskere i beina, han har overskudd og da er han god, sier treneren.

Også mot Sogndal før sesongen, scoret Heggebø. Foto: Tor Høvik

«Perfekt» i systemet

Ingebrigtsen mener videre at Heggebø er blitt mye smartere foran mål.

Selv ramser spilleren opp ting han har fått en bedre forståelse av i år:

– Hvordan jeg skal opptre i 16-meteren. Hvordan jeg skal komme meg fri i boksen. Hvordan Kåre vil ha det i systemet sitt, sier Heggebø.

Han er en mann som «passer perfekt i 4–3–3» ifølge Ingebrigtsen, noe trønderen raskt merket seg på video i fjor høst.

I Brann-fotballen ønsker Ingebrigtsen at kantspilleren skal møte innlegg på første stolpe og spissen på bakre stolpe. Altså: Være tålmodig med løpene foran mål, gjerne vente ut motstandernes midtstopper.

– Jeg har hatt en tendens for å bli hissig og gå litt tidlig, heller enn å holde igjen. Nå er det blitt bedre, sier Heggebø.

Heggebø etter sitt første mål i Eliteserien. Foto: Tor Høvik

Detaljene

Ingebrigtsen snakker ivrig om Heggebøs egenskaper på dette feltet.

– Mange spisser i 4–3–3 blir dratt ut på sidene og inn i spillet, det er ikke mange som klarer å holde seg foran mål. Men Aune klarer det nå, sier han.

Bevegelsene foran mål har vært tema på taktikkmøtene med laget, så vel som i samtaler med Ingebrigtsen og assistent Eirik Horneland.

I fjor var Heggebø på utlån til Øygarden, der han ble lagets toppscorer i 1. divisjon. Foto: Bård Bøe

På avslutningstreninger mot slutten av Branns økter, kan man se Heggebø angripe den bakerste stolpen nesten hver gang.

– Som spiss handler det ofte om å la midtstopperne velge hvilket rom de vil «ta ut», for så å angripe rommet som blir igjen, billedlegger Ingebrigtsen.

Dette, sier sjefen, har de jobbet med.

– Fotballspillere blir ofte dratt mot ballen. Hvis han som spiss klarer å holde seg unna, kan han ofte bli stående helt alene på bakerste stolpe og score enkle mål, sier Ingebrigtsen.

Se Heggebø putte fra bakerste stolpe mot Strømsgodset:

Ny oppladning

Heggebøs øvrige egenmelding er at han merker fremgang både som avslutter og i det etablerte spillet, i tillegg til at han har jobbet for å bli mer eksplosiv og trent styrke tilpasset hans behov.

– Så er jeg nok blitt smartere på den måten at jeg ikke kaster bort krefter på løp mot cornerflagget, sier Heggebø.

Han har også gjort endringer i oppladningene til kamp. Før fyrte han seg voldsomt opp i forkant.

– Da følte jeg meg av og til litt utbrent da kampen startet.

– Fordi du var så giret?

– Jeg kunne begynne en time før med å høre på knallhard musikk, rap og sånn. Nå har jeg lært at det kan være bedre å roe ned og slappe av, sier Heggebø og smiler.

Se intervjuene med Heggebø og Moonga Simba etter deres første scoringer:

Til Brann da han var 13

Som barn startet han å spille i Bjarg. Som 13-åring gikk han til Brann, det ble mangfoldige timer på buss og bybane til og fra trening. I 2019 fikk han én kamp fra start i Eliteserien, men det ble med den. Fjoråret var – rent personlig – en suksess på lån hos nedrykkslaget Øygarden i 1. divisjon.

Nå kjemper han for å beholde plassen på Brann-laget.

– Føler du deg god nok?

– Ja, svarer Aune Heggebø.

Hør Ballspark-podkasten med Erik Huseklepp: