Dette sier spissen fra Molde om at Strande kan bli Sandefjord-trener

Sivert Gussiås er slett ikke fremmed for idéen om å ha en gammel kjenning som hovedtrener neste sesong.

Molde-gutten Sivert Gussiås tror Trond Strande kunne vært et godt valg som Sandefjord-trener. Fredrik Varfjell, NTB

8 minutter siden

Marti Cifuentes er ferdig i Sandefjord om få kamper, etter en lang prosess som har vært mye omtalt i media i år. At det endte slik det gjorde, synes tidligere Molde-spiller Sivert Gussiås er synd. Nå har han naturlig nok fått med seg spekulasjonene rundt hvem som kan ta over, og registrert at Rbnett har avslørt at MFK-assistent Trond Strande er et aktuelt navn for den ledige trenerjobben.