Gir seg i Rosenborg-styret

Fredrik Winsnes står ikke på valg under RBKs årsmøte. Nå forklarer 44-åringen hvorfor han likevel gir seg i styret.

Vært med i fem år: Nå er Fredrik Winsnes på vei ut av styret. Christine Schefte

Nå nettopp

- Det tar litt tid å være med i et styre. Nå har jeg behov for å ha mindre å gjøre, og da føles det riktig at en annen, med mer tid, kan komme inn og bidra. Jeg har vært med i fem år, som jeg synes er «en bra tid» å sitte i RBK-styret, sier Winsnes til Adresseavisen.