NFF anmodet Molde om å isolere spillerne: Slik svarer direktøren

Norges Fotballforbund har bedt alle norske toppklubber om å vurdere isolasjon for eliteseriespillerne. I Molde har det nærmest vært praksisen i mange uker.

Slik så det ut da Molde hadde trening på Aker stadion onsdag - dagen før Europa League-kampen mot Dundalk. Martin Brøste

Tirsdag skrev NRK om at Norges Fotballforbund har anmodet toppklubbene i Norge om å sette spillerne i isolasjon for å unngå mer koronasmitte. Eliteserieavslutningen ble nylig utsatt til 22. desember, og et smitteutbrudd i Odd har gjort at det er lite som skal til før man er nødt til å utsette Eliteserien ytterligere.

– Hvis vi får flere utsettelser enn de som allerede er, sliter vi. Da snakker vi romjulen, sa konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, til NRK tirsdag.