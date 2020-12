Rashfords mor: – Noen ganger hadde vi ikke brød i huset

Marcus Rashford (23) har blitt hedret for sin kamp for fattige barn i England. Nå forteller moren om Manchester United-stjernens tøffe barndom.

SOLSKJÆR-STØTTE: Marcus Rashford og Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær. Foto: Dave Thompson / AP

17. des. 2020 09:17 Sist oppdatert nå nettopp

Den 23 år gamle superstjernen har i år kjempet en kamp langt utenfor det som skjer ute på Manchester Uniteds hjemmebane Old Trafford.

Han har tatt opp kampen med landets politikere og statsminister Boris Johnson for å hjelpe fattige barn i England.

Rashford vokste selv opp som fattig, og i et intervju med BBC forteller moren Mel Maynard hvor tøft det var.

– Jeg hadde tre jobber. Hadde jeg ikke hatt det, ville vi ikke hatt muligheten til å lage mat, sier hun.

Britiske myndigheter besluttet før sommeren å avvikle ordningen som under coronapandemien har gitt barnefamilier med lav inntekt tilgang på matkuponger. Målet med kupongordningen var å sørge for at britiske barn ikke gikk sultne mens skolene var stengte som følge av virussituasjonen.

Det fikk Rashford til å ta et oppgjør med myndighetene. Han viste til tall som anslo at 200.000 barn i England har måtte stå over måltider under pandemien, fordi familiene ikke har råd. I tillegg henviste han til at 1,3 millioner barn i landet er registrerte for gratis skolemat.

Rashford fikk ros blant annet fra politikere og Ole Gunnar Solskjær, og til slutt vant han frem. Myndighetene gjorde en U-sving og sa ja til gratis skolemat selv om skolene var stengt.

– Barn skal ikke trenge å legge seg sultne i Storbritannia i 2020, eller sitte i klasserommet og være bekymret om deres yngre søsken får mat den dagen, eller hvordan de skal få seg mat når det blir ferie, har Rashford uttalt.

Likevel var dette bare første runde. Ordningen fikk ny sluttdato, og igjen tok United-stjernen opp kampen. Denne gangen krevde han at ordningen ble forlenget til over juleferien.

– Det ligger ikke til skolene å utlevere mat til elevene i skoleferiene, var svaret fra statsminister Boris Johnsons kontor.

Men 23-åringen ga seg ikke, for han vet hvordan det er å være usikker på om det er nok mat i hjemmet.

– Noen ganger var det virkelig ille. Jeg ga heller maten til barna, enn å spise selv. Noen ganger fikk jeg ikke noe å spise, da de spurte meg om jeg hadde spist, svarte jeg ja, men jeg hadde ikke spist, forteller moren Mel Maynard i BBC-intervjuet, og legger til:

– Noen ganger hadde vi ikke brød i huset. Det er flaut å si, men vi hadde ikke det.

Med den bakgrunnen, var det ingen tegn til at Rashford skulle kaste inn håndkleet. Og hans engasjement nådde også Buckingham Palace.

10. oktober ble han tildelt den britiske ridderordenen MBE av dronning Elizabeth for innsatsen for å sikre mat til fattige skolebarn.

– Dette er et veldig spesielt øyeblikk for meg og min familie, og spesielt for min mor, som egentlig er den som fortjener utmerkelsen, sa 23-åringen.

Men enn så lenge sto politikerne på sitt – ingen gratis måltider for skolebarna i juleferien.

Så i starten av november ringte Rashfords telefon. Igjen kunne han juble, slik man er vant til å se ham når han scorer for Manchester United. I andre enden var statsminister Boris Johnson. De hadde tatt nok en U-sving, og forlenget tilbudet til etter jul.

Siste ord er helt sikkert ikke sagt fra den unge fotballspilleren, selv om han har vunnet de to første rundene mot politikerne ...