Berntsen forsvarer de åtte Viking-byttene: – Jeg angrer ikke

Viking kom tilbake og klarte 2–2 borte mot Sandefjord. Men det var først etter at Bjarne Berntsen sendte utpå stjernespillerne i 2. omgang.

Viking-trener Bjarne Berntsen gjorde mange bytter på laget før møtet med Sandefjord. Det gjorde at Viking slet tungt før pause. Etter pause kom stjernespillerne inn, da våknet Viking. Trond Reidar Teigen / NTB

8 minutter siden

SANDEFJORD-VIKING 2–2

– Jeg er fornøyd med at vi kom tilbake på bortebane, jeg er fornøyd med 2. omgang, men jeg er ikke fornøyd med at vi ikke vant, sier Berntsen til Aftenbladet på vei til Gardermoen for å rekke siste fly hjem til Stavanger etter 2–2-kampen i Sandefjord.