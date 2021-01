- Umiddelbart tenkte jeg at her måtte det ha skjedd noe feil

Michael Stilson skjønte lite da valgkomitéen ville prate med ham om et styreverv i Rosenborg.

Valgkomiteen i Rosenborg har innstilt Michael Stilson som styremedlem i RBK. Det har den tidligere Ranheim-profilen lyst til. Foto: Morten Antonsen

- Jeg ble kontaktet av valgkomiteen i fjor høst, etter at jeg hadde blitt foreslått til styret. Umiddelbart tenkte jeg at her måtte det ha skjedd noe feil. Jeg så ikke på meg selv som en aktuell kandidat, sier Stilson til Adresseavisen.

Tirsdag kveld ble valgkomiteens innstilling til nytt RBK-styre presentert på medlemsmøtet. Der ble blant andre Svein Tore Samdal innstilt som ny nestleder.