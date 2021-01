Semb om Ødegaard til Arsenal: – Er nok gjennomtenkt

(Southampton-Arsenal 1–3) TV 2-ekspert Nils Johan Semb tror Martin Ødegaard (22) får 10'er-rollen på Arsenal-laget som i kveld fikk revansjert cuptapet for tre dager siden.

– Det er spennende med Martin Ødegaard. Det er nok 10'er-rollen han er tiltenkt, men Mikel Arteta (Arsenal-manageren) finner nok en plass til Martin uansett. Dette er nok gjennomtenkt, sier Semb, om overgangen som forventes å gå i boks innen kort tid.

Etter å ha sett London-laget i regnet på sørkysten konstaterer TV 2-eksperten at «det er mye kvalitet i dette laget».

Det er jo fryktelig synd når tilskuerne blir snytt for en fotballfest som førsteomgangen tirsdag kveld da Southampton og Arsenal møttes for andre gang på tre dager.

Bare tre minutter var spilt da Stuart Armstrong fikk stå alene på en corner fra James Ward-Prowse og klinte til med høyrefoten. Arsenal svarte nesten umiddelbart. Med presis ett-touch-fotball fra Granit Xhaka til Nicolas Pepé kom utligningen i 8. minutt.

Rettet opp tabbe

Dermed fikk Pepé gjort opp for Southampton-målet, hvor 25-åringen hadde oppgaven med å passe på Armstrong. Han var langt bedre i andre enden av banen.

Alexandre Lacazette hadde et par sjanser før han fikk en målgivende. Det var også med én ballberøring og vipps så var Bukayo Saka plutselig alene med en keeper som var på bærtur utenfor 16-meteren. Saka rundet Alex McCarthy enkelt og sendte Arsenal i føringen. Det var 19-åringens femte seriemål for sesongen.

Underholdningen i 2. omgang kom aldri i nærheten av de første 45. Arsenal ble spilt lave av et Southampton som jaget en utligning. Det åpnet muligheter for kontringer for London-laget, og Cédric Soares tok muligheten da den bød seg.

Med en krempasning spilte han fri Bukayo Saka på kant. Han serverte Alexandre Lacazette på bakerste stolpe. Dermed fikk Arsenal-spissen målet sitt, og London-klubben klatrer til en 8. plass i Premier League etter tre borteseirer på rad.

Det har ikke skjedd siden oktober 2018.

Da de to lagene møttes i FA-cupen for tre dager siden vant Southampton 1–0 etter et selvmål.

– Vi tok det tapet tungt. Vi visste om deres svakheter og det klarte vi å utnytte slik at vi fikk den seieren vi fortjente, sier Bukayo Saka til BT Sports.

