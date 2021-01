Helland venter barn nummer to – det preger klubbvalget

Lillestrøm trenger ving og flørter med Rosenborg-stjernen Pål-André Helland (31). Selv vil ikke Helland spekulere i hvor han spiller i 2021 – utover at det må passe godt med at han utvider familien i juni.

NY FULLTREFFER: Pål-André Helland og samboer Linn Lyngmo blir foreldre for andre gang til sommeren. Her feirer de Hellands cupfinaletriumf mot Kongsvinger i 2016. Foto: Berit Roald / NTB

Helland bekrefter overfor VG at han og samboer Linn Lyngmo venter sitt andre barn. Fra før har de sønnen Neo (3) sammen, og at den hyggelige nyheten påvirker hvor han spiller fotball de neste årene.

– Jeg vil egentlig ikke snakke om fremtiden, men jeg har en klar tanke om hva jeg ønsker. Det settes veldig hensyn til at vi har en til på vei, at fruen har en god jobb og må kunne fortsette i jobben. Så må det være en kul supportergruppe, litt kok rundt klubben, at det er litt liv, at du ikke spiller for tomme tribuner, sier Rosenborg-spilleren til VG.

Samtidig kaller Simon Mesfin Pål-André Helland for «en klassespiller» i Romerikes Blad. Etter at Tryggvi Haraldsson flyttet hjem til Island etter opprykkssessongen i fjor, trenger Lillestrøm en ny kantspiller til Geir Bakkes 4–3–3. Et system av en skole der trønderen tidligere har vært stjerneelev.

Som svar på Mesfins betegnelse sier Helland med et smil at det er «artig at det er flere enn meg som mener det». Men han vil ikke kommentere Lillestrøm mer spesifikt – og svarer slik da VG spør om han tror han er Rosenborg-spiller i 2021.

– Det orker jeg ikke spekulere i. Jeg har fått en ganske tydelig beskjed gjennom media, sier Helland.

– Vil ikke du være en dyr mann å lønne?

– Alt er relativt. Sånt spørs på hva man får inn også. Du kan klare å spille inn mer penger, du har en markedsverdi, du kan ha en sponsorappell. Det er ganske komplekst. Så ender du opp med lønnen du fortjener, svarer Helland – som har kontrakt med Rosenborg i to sesonger til.

– Vil du helst spille på naturgress?

– Det skader heller ikke, sier Helland.

31-åringen er også koblet til gamletrener Kåre Ingebrigtsen og Brann – som iallfall frem til medlemsmøtet 2. februar har naturgress på Brann stadion, et underlag han isåfall også vil få på Åråsen. Der har han også trivdes godt som rosenborger:

Lillestrøms sportssjef Simon Mesfin avviser at Lillestrøm har tatt kontakt med Rosenborg angående vingen, noe de derimot har gjort med Hellands lagkamerat og gode venn Gjermund Åsen (29) i håp om et lån av indreløperen.

– Nei, dette er i utgangspunktet ikke noe vi har gjort noe med, sier Mesfin til VG.

– Er det da egentlig realistisk å koble Lillestrøm og Helland?

– I utgangspunktet ikke. Med referanse til økonomien til LSK, er det ikke den hyllen som er normalen for oss. Men vi kan tillate oss å drømme, sier Lillestrøm-sjefen.

Som Obosliga-klubb i fjor greide Lillestrøm å lokke Björn Bergmann Sigurdarson fra et betydelig mer lukrativt proffliv i russiske Rostov. Den gangen fikk de hjelp av et sponsorlag til å dekke islendingens lønn. Senere har Sigurdarson forlenget kontrakten med Lillestrøm.

Det er heller ikke tvil om at LSK ser etter erfarne spillere etter å ha startet en opprydning av stallen midtveis i forrige sesong.

– Vi har utvidet ungdomsporteføljen de siste par sesongene, hentet noe av det mest spennende i PostNord-ligaen og utviklet egne gjennom akademiet. Har en åtte-ni spillere som er spennende for fremtiden. Nå ser vi etter «referansespillere» som trengs på kamp og trening. De som setter kulturen på feltet, beskriver Simon Mesfin.

– Helland har en viss skadehistorikk. Hvordan vurderer Lillestrøm den?

– Uten å gå spesifikt inn på ham, så er vi på generelt grunnlag opptatt av at å ha «trenbare» spillere, som kan pushe grensene. Har man vært i Rosenborg over tid, så tror jeg at det stilles de samme kravene der, svarer Lillestrøms sportssjef.