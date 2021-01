Molde-kamp avlyst etter koronasmitte - dette blir MFKs «reservemotstander»

Molde får ny motstander i treningskampen neste uke.

Ohi Omoijuanfo (f.v.), Etzaz Hussain, Fredrik Aursnes og Kristoffer Haugen feirer scoring borte mot Brann sist sesong. I neste uke møtes lagene igjen. Foto: Marit Hommedal

Nå nettopp

Fredag 5. februar skulle det egentlig spilles storkamp mellom fjorårets serievinner og serietoer på Aker stadion. Mandag er det imidlertid klart at treningskampen mellom Bodø/Glimt og Molde er avlyst.

Grunnen er at Glimt-spiss Victor Boniface testet positivt for covid-19 da laget møttes for fellestreninger igjen for noen dager siden. Dermed er 19 personer i og rundt A-laget satt i karantene, skriver klubben på sine hjemmesider.