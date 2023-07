Frankrikes VM-grep går viralt: – Ble tatt på sengen

AUCKLAND (VG) Frankrikes VM-video forbauset en hel verden etter at den ble sluppet. Frida Maanum roser grepet opp i skyene, og en undersøkelse forklarer hvorfor.

BLE OVERRASKET: Frida Maanum leverer superlativer til det franske landslaget. Her fra treningsfeltet i Auckland. Vis mer





– Jeg trodde først det var menn som spilte, så jeg ble tatt på sengen selv, sier Arsenal-spiller Maanum til VG etter at hun er ferdig med nest siste treningen på treningsfeltet i Auckland før New Zealand står for dyst står for dystNorge møter vertsnasjon New Zealand i åpningskampen i VM. Kampstart kl. 09:00 norsk tid torsdag..

I slutten av juni publiserte Frankrikes fotballandslag en reklamevideo for årets mesterskap i New Zealand og Australia, men da den ble republisert på Twitter og TikTok for noen dager siden, tok den fullstendig av.

Over fire millioner har sett orginalvideoen på YouTube.

I første del av videoen får man nemlig øye på store stjerner som Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé og Olivier Giroud i aksjon, i det som kan se ut til å være glitrende mål, driblinger og spillsekvenser fra det franske herrelandslaget som vant VM i 2018 og tok sølv i 2022.

Det stemmer derimot ikke.

Halvveis ut i filmen får man vite at det er de franske fotballkvinnene som utfører prestasjonene man ser.

For eksempel ser man Giroud som stiger til værs og stanger inn en vakker heading. Det er egentlig Eugene Le Sommer som har utført den prestasjonen.

JUBEL: Eugene Le Sommer. Her fra scoring i kampen mot Colombia i april i år. Vis mer

I videoen står det: «Bare Les Bleus kan gi oss disse følelsene. Men det er ikke de du nettopp har sett.»

Det er Telecoms datterselskap Orange som står bak videoen.

Målet med reklamen er å utfordre folks oppfatning av kvinnefotball, og selve videoen avslutter med at kallenavnet Les Bleus endres til Les Bleues, som er hunnkjønnsnavnet på fransk.

Maanum kan ikke annet enn å hylle videoen.

– Det var veldig imponerende. Jeg synes det er kult at de legger så mye penger i å lage en slik reklame, og det viser hvor damefotball tar veien, sier hun.

Se videoen her:

Skal man tro en undersøkelse fra universitetet i Zürich, som nylig ble publisert, er det ikke rart at videoen tok av på sosiale medier.

Forskere fra universitetet gjennomførte et eksperiment der 613 deltakere ble vist scoringer gjort av menn og kvinner. Blant annet ble scoringer av USAs Alex Morgan og kroaten Luka Modric vist.

Deltakerne fikk se fem scoringer av menn og fem scoringer av kvinner, og skulle deretter sette vurderinger basert på en fempunkt-skala.

Den ene gruppen fikk se scoringer der bildet av spillerne var uskarpt, mens den andre gruppen visste om de så menn eller kvinner.

Funnene fra undersøkelsen viser at kvaliteten mellom de mannlige og kvinnelige prestasjonene ble dømt likt når man ikke visste kjønnet på spilleren.

Når kjønnet ble avdekket, så ble de mannlige prestasjonene rangert betydelig høyere.

– Våre resultater motbeviser antagelsen om at lav etterspørsel av profesjonell kvinnefotball er basert på kvaliteten på de kvinnelige spillernes prestasjoner, sier Carlos Gomez i en pressemelding. Han er medforfatter av studien.