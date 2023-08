Arne Erlandsen tar over Skeid

Ni måneder etter at han tok over Kvik Halden drar Arne Erlandsen (62) videre. Han tar over Skeid.

Publisert: 21.08.2023 14:08

Tidligere mandag formiddag ble det bekreftet at hovedtrener i Skeid Gard Holme trekker seg etter fire år i klubben. Erstatteren er Arne Erlandsen.

Han tok over Kvik Halden i desember i fjor og har ledet dem til en foreløpig åttendeplass i sin avdeling i 2. divisjon.

– Arne er en tungvekter i norsk fotball, og har med seg enormt med erfaring og kompetanse som vi kan nyte godt av. Vi har kommet i en blindgate, så å få inn en som kan gjøre ting enkelt og sette ting på plass igjen blir viktig om vi skal klare å snu det, sier styremedlem Jo Andreas Gundersen til egen nettside.

Skeid ligger på sisteplass i OBOS-ligaen og har hele ti poeng opp til trygg grunn.

– Jeg gleder meg til utfordringen og gleder meg til å treffe støtteapparat og spillere. Nå skal vi begynne å jobbe, og vi skal få resultater, sier Erlandsen.

Erlandsen har en lang karriere i norsk fotball. Mest kjent er han for sin tid i Lillestrøm. Han berget plassen deres i Eliteserien i 2016. Han tok sølv med samme lag i 2001.

Han har tidligere trent klubber som IFK Göteborg, HamKam, Ull/Kisa, Moss, Fredrikstad og finske KuPS.